Kanye West titokzatos látogatásra Moszkvába érkezett

Az orosz média szerint Moszkvába utazott Kanye West. A hírt Jana Rudkovszkaja producer jelentette be Telegram-csatornáján, ahol azt is elárulta, hogy az előadó a főváros szívében található szállást kapott.

A The Sun cikkére hivatkozva a Világgazdaság azt írja, hogy

magángéppel utazott a zenész Moszkvába.

Az ismert rapper-divattervező maga is megerősítette oroszországi tartózkodását a VK nevű orosz közösségi oldalán egy rövid üzenetben: Helló Moszkva – írta a rapper.

Kanye látogatásának oka a helyi jelentések szerint Gosha Rubcsinszkij orosz tervező 40. születésnapjának megünneplése lehet. A felvételek tanúsága alapján a rapper egy ötcsillagos szállodába érkezett meg, közel a Kremlhez. Később arról is beszámoltak, hogy a Four Seasons Hotel Moscow egy éjszakára 4,7 millió forintért kivehető elnöki lakosztályában szállt meg, ahonnan lenyűgöző kilátás nyílik a Szent Bazil-katedrálisra.

A rapper útját az elmúlt időszakban botrányok övezték. Az Adidas például 2022-ben antiszemita kijelentések után megszakította az együttműködését a sztárral.

Majd egy volt munkatársa szexuális zaklatással vádolta meg. Ahogy az Origo is beszámolt róla, Lauren Pisciotta azt állította, hogy

a zenész perverz üzeneteket és szexvideókat küldözgetett neki a munkakapcsolatuk során, emellett pedig több millió dollárral is tartozik neki.

Kanye West állítólag több üzenetet küldött Lauren Pisciottának, amelyekben mind azt részletezte, hogy mit csinálna vele az ágyban, miközben a nő szerint a telefonbeszélgetéseik alatt is előfordult, hogy maszturbált – amire mindig fel is hívta a figyelmet. A rapper több alkalommal állítólag fotókat és videókat is küldött magáról, amelyek közül legalább kettőben egy másik modellel volt látható szex közben.

Kanye West az egyik cégében még vezető pozíciót is adott a nőnek, de többszöri elutasítás után 2022-ben kirúgta – legalábbis ez Lauren Pisciotta verziója. A korábbi alkalmazott azt állítja, hogy Kanye West végkielégítésként hárommillió dollárt ígért neki, ezzel azonban a mai napig tartozik.

A rapper nemrégiben cáfolta a szexuális zaklatási vádakat.