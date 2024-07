Újabb fontos vízi útvonalon állt le az áruszállítás

Az időjárási körülmények jelenleg nem teszik lehetővé, hogy a konténerhajók áthaladjanak a Jóreménység-foknál, és ebben a helyzetben a héten már nem várható változás – írja a gCaptain az LSEG Shipping Research elemzése alapján. Mindez azt jelenti, hogy újabb, napokban mérhető késedelemre kell szállítani az Ázsiából indult áruszállító hajók érkezésében, illetve az oda tartó konténerszállítók hajózási idejében.

Ez újabb nehézséget jelent a tengeri árufuvarozás számára, ha egyelőre nem is akkorát, mint az Ádeni-öbölben kialakult helyzet. Miként az Origo arról beszámolt, a Szuezi-csatorna irányába a Vörös-tengeren át tartó vagy onnan érkező hajók számára akkor vált veszélyessé az áthajózás, amikor a jemeni húszi lázadók tavaly ősszel elkezdtek támadásokat intézni a feltételezésük szerint Izraelbe tartó, majd később más hajók ellen is. A sokasodó akciókra a nyugati országok haditengerészeti erők alkalmazásával válaszoltak, de az áthaladás az útvonalon továbbra is veszélyes.

Ezért a hajók döntő többsége Afrikát a Jóreménység-foknál megkerülve halad úti célja felé.

Ez legalább 10-15 napos késést és hajónként akár 1 millió dollár többletköltséget jelent. Ehhez adódnak hozzá azok a további holtidők, amiket most épp a kedvezőbb időjárásra várva, a Jóreménység-fokánál kell eltölteniük az áruszállító hajóknak.

A tengerhajózási adatok szerint konténerhajó már július 8-a, azaz a legutóbbi vasárnap óta nem haladt el a földnyelvnél, és az időjárás miatt a héten ilyesmire már nem is kerülhet sor.

Képünk illusztráció

Fotó: Shutterstock

A viharos időben 10 méternél magasabb hullámok keletkeznek a tengeren, ami veszélyes lehet a hajók és a rakományuk számára is.

Teljes a leállás a Jóreménység-fok keleti és nyugati oldalán is a konténerszállító hajókat tekintve

– mondta Fabrice Maille, az LSEG hajózási üzletágának vezetője. Azt is hozzátette: nem látják jelét annak, hogy a Vörös-tenger forgalmában érzékelhető lenne a változás ezzel összefüggésben. Azt viszont regisztrálták, hogy a hajók jelentős része vagy visszafordul oda, vagy eleve megáll a dél-afrikai Durban városánál, hogy kivárja az áthajózáshoz megfelelő időjárást.