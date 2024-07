Fizetős szálláshelyekre menekülnek a fiatalok a rezsiszámlák elől

Növekszik a hotelekben, illetve előfizetéses szálláshelyeken lakók száma Japánban. Pedig saját tulajdonú vagy klasszikus bérleti szerződéssel kivett lakásban élni olcsóbb – legalábbis valószínűleg a legtöbben ezt gondolják a Nikkei Asia beszámolója alapján. Az ellentmondás feloldása abban rejlik, hogy nincs ellentmondás: a lakhatás költségei ugyanis olyan mértékben emelkednek Japánban, hogy sokak számára egy szerény szálláshely, vagy épp egy lakás-előfizetési megoldás jelenti az olcsóbb megoldást.

Oshino városa Japánban: egyre népszerűbb a lakáselőfizetői szolgáltatás az országban

Fotó: Nopparuj Lamaikul / Unsplash

Rugalmasabb, mint a lakásbérlés

Az utóbbi konstrukció több vonatkozásban is eltér a hagyományos lakásbérléstől, de a rövidtávú szállásfoglalástól is. Míg a lakásokat bérbeadóik jellemzően fix időtartamra – általában legalább 1 évre, hosszabbítási lehetőséggel – adják bérbe, addig a lakás-előfizetésnél a szerződőket nem köti ez az időtartam.

A lakás-előfizetést megkötő bérlő havi fix díjat fizet azért, hogy az előfizetők számára elérhető lakások között az elérhetőség függvényében költözhessen, igénye szerinti időtartamot töltve egy-egy lakásban, például munkavégzése alapján. Ha pedig valahonnan elköltözik, azzal nem követ el szerződésszegést, bérlői jogviszonya érvényben marad, csak épp egy másik lakásban.

Az előfizetési díj általában magában foglalja azokat a szolgáltatásokat, melyekre egy magánszemélynek jellemzően szükséges van: internetes szolgáltatást, vagy épp heti egyszeri élelmiszer-bevásárlást, és természetesen a rezsiköltségeket is.

Ezeket a tételeket hagyományos lakásbérlet esetén a bérleti díjon felül kellene fizetnie.

Lakás-, vagy még pontosabban: lakhatási előfizetői szolgáltatást általában csak azok a cégek tudnak kínálni, melyek komoly hálózattal rendelkeznek, magánlakások tulajdonosait és hoteleket, hátizsákos turistáknak fenntartott szálláshelyeket egyaránt képviselnek. Például a Landing az Egyesült Államokban 375 amerikai nagyvárost fed le hálózatával.

Vállalatoknak is érdekes lehet a megoldás

A szolgáltatás egyre népszerűbb Japánban is, ahol a lakáselőfizetés elsősorban az egyedülálló fiataloknak kínál sokszor a hagyományos lakásbérlésnél is kedvezőbb költséggel megoldást, az annál nem tapasztalható rugalmassággal. Például a ADDress nevű cégnél a szolgáltatást igénybe vevőnek legalább 3 hónapra szóló szerződést kötnie, 40 ezer jen (kb. 92 ezer forint) havidíjért. Ezért az összegért a céghez tartozó mintegy 120 otthon válik elérhetővé számára egész Japánban, bútorozva, internetes szolgáltatással, takarítással. Az előfizetési díjak a szolgáltatási igénytől és persze a kiadást bonyolító cégek üzletpolitikájától függően is változnak, de lakhatási előfizetést kötni minden esetben egyszerűbb és gyorsabb, mint egy klasszikus, legalább 1 évre szóló lakásbérlés.

Azt nehéz lenne megmondani, hogy a lakás-előfizetés mekkora szeletet hasít majd ki az ingatlanpiacon, elsősorban a rövid- illetve hosszútávú lakáskiadásban érdekelteknek támasztva versenyt.

Az ilyen szolgáltatást kínáló cégek többsége alig pár éve kezdte meg működését. A japán piacon is elsősorban a független, nagy mobilitási igénnyel bíró fiatalok az ügyfeleik, de a koncepció már több termelővállalat figyelmét is felkeltette, akik dolgozóikat így könnyebben tudják mozgatni a munkavégzési helyszínek között.