Őrültségnek hangzik, de a stewardess azt állítja, hogy a szállodai szobában található széfbe helyezett cipő okos módja annak, hogy megakadályozzuk, hogy elveszítsük a legértékesebb holminkat.

Esther, a holland KLM légitársaság stewardess személyzetének tagja, gyakran osztja meg okos hackjeit és meglátásait a TikTok csatornáján. Állítása szerint a cipőjének egyikét mindig a széfbe teszi, amikor megérkezik egy szállodába.

A legtöbb ember a szállodai széfben inkább az értéktárgyait és fontosabb dokumentumait tartja bezárva. Ez azonban azzal a kockázattal jár, hogy hazafelé menet a nagy sietségben ezeket ott felejtheti. Ez különösen akkor fordulhat elő, ha az illető ritkán használt tárgyat zár be a széfbe.

Esther azonban egy okos trükkel segít: ő a cipőjének egyik darabját teszi a széfbe, méghozzá azt, amit a leggyakrabban hord. Így amikor távozáshoz pakol, ezt biztosan nem felejti a szobában. Ezzel szerinte garantálható, hogy a többi fontos és értékes tárgyat is kivegyük a széfből. Arra is van megoldás, ha csak egyetlen pár cipőt viszünk magunkkal, ilyenkor ugyanis azt a ruhadarabunkat is érdemes elzárni, amit biztosan mindig viselünk, ha elmegyünk otthonról.

Nem ez az egyetlen hack, amit Esther megosztott követőivel. Ezek közé tartozik, hogy egy ruhafogas segítségével össze lehet csíptetni a szállodai függönyöket, egy zuhanyzósapkát cipőtakaróként lehet használni, hogy ne kerüljön kosz a bőröndbe, és USB-kábellel lehet a készülékeket tölteni, ha otthon felejtettünk egy adaptert.

Forrás: Daily Star