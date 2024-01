Az Emirates idei széles törzsű flottabővítése kiváló lehetőséget teremt azok számára, akik nem csupán átvitt értelemben szeretnének a fellegek közt járni, hiszen a világ legnagyobb nemzetközi légitársasága 2024-ben több ezer légiutas-kísérő felvételét tervezi. Az Emirates Magyarországról is várja azok jelentkezését, akik munkájuk során szívesen beutaznák a világot, miközben az egyik leggyorsabban fejlődő városban, Dubajban élnek.

Az Emirates 65 darab A350-es, valamint 205 darab 777-9-es és 777-8-as repülőgépből álló vegyes flottájának bővítését 2024 közepén kezdi meg, amikor átveszi az új A350-es repülőgépeit, amelyeket jövőre további Boeing 777-X-esek követnek.

Ezzel a légitársaság számára új hálózatbővítési lehetőségek, több ezer fiatal számára pedig hosszú távú karrierutak nyílnak meg. 2023-ban az Emirates utaskísérő-személyzetének száma 8 ezer fővel nőtt, tavaly augusztusban pedig átlépte a 20 ezres álomhatárt.

A flottabővítési projekt kapcsán most újabb globális toborzási akciót indít, ugyanis az Emirates 5 ezer új légiutas-kísérő csatlakozását tervezi 2024-ben.

A légitársaság utaskísérői 76 ország több mint 140 városába utazhatnak, miközben a pozíciójukból fakadó előnyök széles skáláját élvezhetik. Az Emirates-nél már jelenleg is száznál több magyar dolgozik, most pedig ismét toborzó napok lesznek Magyarországon. A személyes toborzásra olyan érdeklődőket várnak, akik frissen végeztek a középiskolában vagy az egyetemen, és önéletrajzukban gyakornoki vagy részmunkaidős tapasztalat szerepel.

Továbbá azok számára is nyitott a pozíció, akik rendelkeznek egy vagy többéves vendéglátóipari, vagy ügyfélszolgálati tapasztalattal, vagy akik a világot járva szeretnének izgalmas karriert építeni.

A Emirates Budapesten január 24-én, 9 órától a Novotel Budapest Centrumban tart toborzó Nyílt Napot.

A részvételhez nincs szükség előzetes regisztrációra, de az érdeklődők már az eseményt megelőzően kitölthetnek egy jelentkezési adatlapot az Emirates karrieroldalán.

A szerencsések, akik felvételt nyernek, az Emirates legmodernebb dubaji létesítményében egy nyolchetes intenzív képzésen vesznek részt, amely során elsajátítják a vendéglátás, a biztonság – beleértve az orvosi vészhelyzetek szakavatott kezelését – és az utaskiszolgálás legmagasabb szintű ismereteit. Az Emirates valamennyi utaskísérőjének kiemelkedő karrierlehetőségeket kínál, többek között lehetőség van magasabb utasosztályba kerülni, vagy légiutas-kísérő felügyelői és oktatói pozíciót szerezni. Ezeket az ambíciókat a légitársaság részletes és fókuszált képzésekkel, LinkedIn-tanfolyamokkal segíti.

Jelenleg 1180 olyan utaskísérő dolgozik a légitársaságnál, akik a képzési rendszernek köszönhetően magasabb pozíciókba kerültek. A kabinszemélyzetnek továbbá lehetősége van az Emirates-cégcsoporton belül meghirdetett állásokra is jelentkezni. Az Emirates légiutas-kísérőinek élete Az Emirates légiutas-kísérői Dubaj biztonságos, vibráló és multikulturális városában élhetnek és dolgozhatnak a több mint 140 nemzetiséget képviselő munkatársukkal együtt.

Az utaskísérők versenyképes, adómentes fizetést, repülés utáni pótdíjat és nyereségrészesedést, továbbá a két repülés közti pihenőidő alatt ingyenes szállodai tartózkodást és költőpénzt is kapnak. Ezen felül komplex juttatási csomagot is élvezhetnek, amelybe a dubaji tágas szállás, a kiváló fogászati-, egészségügyi- és életbiztosítás, a szállás és munkahely közötti transzfer, a mosodai szolgáltatás, éves szabadság, kedvezményes repülőjegyek és áruszállítás, továbbá a barátok és családtagok által érvényesíthető utazási kedvezmények is beletartoznak.