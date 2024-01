Az észak-horvátországi Legrad 2018-ban indította el a kezdeményezést, hogy minél több embert vonzzon a térségbe. Az egykor a horvát terület második legnagyobb népességű központja ugyanis ma már csak mintegy 2.000 embernek ad otthont. Ennek magyarázata, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia 1918-as összeomlása után, amikor újrarajzolták a határokat, kikerült a perifériára, lakossága pedig ennek következtében egyre fogyatkozott. A kormány emiatt úgy döntött, hogy a település lakosságszámának növelése érdekében egy frappáns megoldással rukkol elő: Ennek értelmében akár 45 forintnak megfelelő penny-ért is megvásárolhatók a Horvátország festői és vízparti városában található házak, viszont ehhez több szigorú feltételt is teljesíteni kell.

A házak megvásárlásához a pályázóknak 45 év alattiaknak kell lenniük, házasságban vagy legalábbis kapcsolatban kell élniük, és büntetlen előéletűnek kell lenniük.

A leendő vásárlóknak nem lehet már másik ingatlanuk, bár nem világos, hogy ez Horvátországban vagy a világ bármely más pontján is érvényes-e.

"A program 2018-as indulása óta ma már több gyerek él itt, mint öt évvel ezelőtt" - írja a helyi újság. Ezt tapasztalván a falucska úgy döntött, hogy új bölcsődét nyit.

Sabolić, Legrad polgármestere büszkén mesélte, hogy eddig már öt házat sikerült eladni, és három család be is költözött, és azóta gyermekeik is születtek.

Legrad 2021-ben 19 üres házat és elhagyatott építkezési területet bocsátott árverésre 1 kuna (Horvátország akkori pénzneme) áron. Ám ezek mind eléggé romos állapotban voltak akkoriban, némelyekből hiányoztak az ablakok vagy az ajtók, mások nagyon penészes állapotban voltak. A Reuters szerint ezek közül 17-et már el is adtak. A helyi önkormányzat akkor azt mondta, hogy mintegy 2.700 fontig támogatja a felújítás költségeit. A város vezetése továbbá felajánlotta, hogy a magántulajdonban lévő lakást vásárolni kívánó új lakosok számára a költségek 20 százalékát fedezi egészen 35.000 kunáig.

Nem meglepő módon a program iránt hatalmas az érdeklődés egész Horvátországban, de a lehetőség híre az egész világon elterjedt, egészen Dél-Amerikáig. "Miután a média beszámolt az akciónkról, nagyon távoli helyekről, például Oroszországból, Ukrajnából, Törökországból, Argentínából vagy Kolumbiából is érkeztek megkeresések házakkal kapcsolatban" - nyilatkozta a polgármester.

Az újonnan érkezők számos munkalehetőséghez jutottak, többek között az élelmiszer-előállítás, a fafeldolgozás és a fémfeldolgozó iparban is. Danijel Harmnicar, feleségével és két kisgyermekével mindössze 10 pennyért költözött a környékre, és azóta sem nézett vissza.

Legrad azonban nem az első hely, ahol olcsón kínálnak házakat. Olaszország számos városában 1,50 dollárért árulnak házakat, és Európa-szerte vannak már olyan programok, amelyek sokkal jobb, kevés felújítást igénylő házakat kínálnak.

Troina, egy körülbelül 8.800 lakosú szicíliai középkori város polgármestere nemcsak azért fizet, hogy az emberek odaköltözzenek, hanem olyan juttatásokat is kínál, mint az ingyenes óvoda, és akár 20.000 eurós (8 millió forint) "átalakítási bónuszokat" a régi, olcsó házak "zöld" felújításáért.

A leendő vásárlók Portugáliában is kedvező árú lakásokhoz juthatnak, mivel a külföldieknek nyújtott pénzkölcsönökre és a távmunkások letelepedésére vonatkozó törvények lazábbak.

Portugáliában számos lakott területen már 46.000 euró (18 millió forint) alatti áron is találhatók lakható házak, és azok, akik hajlandóak vidékre is kimerészkedni, már 9.000 euróért (3,5 millió forint) is otthonra lelhetnek.

A spanyolországi befogadó falvak nemzeti hálózata pedig munkahelyekkel és nagy sebességű internettel próbálja a digitális nomádokat elcsábítani.

Forrás: Daily Mail; Mirror