A 30 éves Shaun Tookey TikTokker tavaly májusban rábukkant egy olyan munkalehetőségre, amit csak nagyon kevesen vállalnak be. Azóta már túl van legalább száz sír kitakarításán, ezzel pedig nagyon sokat segít a halottak szeretteinek is. A férfi a munkájáról készített videókat a TikTokon is megosztotta, ezzel pedig ismert lett.

A családok 350 és 450 font közötti összeget fizetnek neki, hogy rendbe tegye szeretteik sírköveit - ez a feladat akár két órát is igénybe vehet. A maga nemében hiánypótlónak számító munka ötlete még akkor ötlött fel benne, amikor fakitermelő gyakornokként dolgozott egy temetőben, és fára mászva azon gondolkodott, hogy ki vajon ki gondozhatja az itteni sírköveket.

"Az ötlet már 12 évvel ezelőtt felvetődött bennem, de akkor még nem volt elég tőkém ahhoz, hogy belefoghassak ebbe a vállalkozásba" - mesélte a Wales Online-nak a fiú.

Legtöbbször hétvégén dolgozik, de néha hétköznaponként is elvállal egy - két ilyen munkát. Habár nagyon szeretné ezt főállásban csinálni, de fél beleugorni a kiszámíthatatlan ismeretlenbe.

"Amikor egy temetőben takarítok, az emberek odajönnek hozzám, és azt mondják, nem is tudták, hogy létezik ilyen szolgáltatás az Egyesült Királyságban. Ez egy nagyon békés munka."

A TikTokon közzétett videóinak köszönhetően már egyre több ilyen feladatot kap, de ő is hirdeti magát, szórólapokat és névjegykártyákat osztogat. Naponta átlagosan négy sírt szokott kitakarítani, és nagyjából 30 percig tart, amíg eggyel végez, de nagyobb sírok esetében órákig is tarthat a takarítás.

Forrás: Mirror