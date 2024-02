Szakértők szerint "új éghajlati valóság" vette kezdetét az Ibériai-félszigeten, ugyanis a klímaváltozást kísérő erőteljes felmelegedés és a kevés csapadék miatt egyre kevesebb az ivóvíz. Az aszályos időjárás által előidézett veszélyhelyzet Spanyolországban mára odáig vezetett, hogy Katalóniában korlátozni kell a vízfogyasztást, és a tartományban van olyan település is, ahol december óta nincs víz. A víztározók töltöttségi szintje ebben a térségben sok helyen nagyon alacsony, ami egyre súlyosabb vízhiányt idéz elő.

Spanyolország északkeleti régiójában, Katalóniában február 1-jétől aszály miatt vészhelyzetet hirdettek és vízmennyiség-korlátozást vezettek be több mint 200 településen. Az elmúlt három évben a szokásos átlagnál és a szükségesnél is jóval kevesebb eső hullott a térségben, így a 6 millió embert - beleértve Barcelona lakosságát is - kiszolgáló víztározók töltöttségi szintje 16 százalék alá csökkent, ami történelmi mélypont.

Fejenként 200 literben határozták meg az engedélyezett napi vízmennyiséget. A lakosságtól azt kérik, hogy törekedjenek ennél kevesebb, átlagosan 90 liter napi felhasználására, de további korlátozás is életbe léphet.

"Új éghajlati valóságba lépünk" - mondta Pere Aragonès katalán regionális elnök a vészhelyzet bejelentésekor. "Több mint valószínű, hogy egyre több aszályt fogunk átélni, amelyek intenzívebbek és gyakoribbak is lesznek."

Miért van Spanyolországban rekord szárazság?

Spanyolországban az elmúlt három évben átlag alatti csapadékmennyiség hullott, rekordmagas hőmérsékleti viszonyok közepette, ezért egyre nagyobb a szárazság.

A körülmények várhatóan még rosszabbra fordulnak az éghajlatváltozás miatt, ami az előrejelzések szerint gyorsabban melegíti fel a Földközi-tenger térségét, mint más régiókat.

Barcelonában még viszonylag sikerült elkerülni a vízhiányt, köszönhetően a város költséges sótalanító és víztisztító rendszereinek.

Ugyanakkor a barcelonai hatóságok pénzbírsággal fenyegetik az önkormányzatokat, ha a lakosok és a vállalkozások nem tartják be a vízfelhasználásra vonatkozó korlátozásokat.

Néhány településen már elzárják a csapokat

Barcelonában tehát még jobb a helyzet, de Gualba, valamint a régió más kisvárosai és falvai már hónapok óta válságüzemmódban működnek.

Gualba körülbelül 1500 lakosa december óta ivóvíz nélkül van, legtöbbüknek egy másik városba kell autóval utazniuk, hogy palackozott vizet vegyenek.

Sok vidéki városban tartálykocsikkal szállítják a vizet, gyakran óriási költségekkel.

Ráadásul egyes városokban időszakosan szüneteltetni kell a vízszolgáltatást, például Espluga de Francolíban, ahol csak este 20 órától másnap délelőtt 10 óráig biztosított a vízellátás.

Ha viszont továbbra sem esik elég csapadék, és folytatódik a meleg időjárás a régióban, akkor nyáron még komolyabb vészhelyzet alakulhat ki.