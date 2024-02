A KCNA beszámolója szerint a testület, amely a Koreai Munkapárt által meghatározott politikai irányvonalat hajtja végre, megszavazta a Dél-Koreával fenntartott gazdasági kapcsolatokat szabályzó törvények eltörlését. Eltörtlik a Kumgang-hegyen dél-koreaiak által épített turisztikai projektre vonatkozó különleges jogszabályokat is.

Ez utóbbi üdülőhely a két Korea gazdasági együttműködésének szimbóluma volt a 2000-es évek elején, amikor még közelebbi volt a viszony Phenjan és Szöul között. Csaknem kétmillió dél-koreai turista fordult meg ott. A projektet 2008-ban függesztették fel, amikor egy lezárt területre tévedt dél-koreai turistát agyonlőttek észak-koreai őrök. Ahogy az Origo megírta, néhány évvel később a két ország tárgyalt arról, hog beindítsák a turizmust a régióban, de Phenjan most végérvényesen kihátrálni látszik az együttműködésből.

Phenjan és Szöul között egyre feszültebb a viszony. Dél-Korea tavaly részlegesen felfüggesztette az Észak-Koreával 2018-ban kötött katonai egyezményt, miután Phenjan bejelentette, hogy sikeresen Föld körüli pályára állította első kémműholdját.

Észak-Korera a Dél-Koreával fenntartott gazdasági kapcsolatok eltörlésével vélhetően még inkább elszigeteli magát a külvilágtól. A korábban is elzárkózó latorállam a koronavírus-járvány kitörésekor még inkább visszavonult a nemzetközi kapcsolatoktól. 2020 júniusában még a Keszong városban lévő, Korea-közi összekötő irodát is felrobbantoták, noha a két Korea legfontosabb gazdasági együttműkédésének tartott ipari parknak ez a város adott otthont. Most, a koronavírus-járvány enyhülésével, Észak-Korea az utolsók között nyithatja meg kapuit a külföldi turisták előtt.