Gulyás Gergely feljelentette a hazugságokat terjesztő álhíroldalakat

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter feljelentette azokat az álhíroldalakat, amelyek a kormány tagjairól és Orbán Viktor miniszterelnökről is hazugságokat terjesztettek korábban, többek közt a nyugdíjak csökkenéséről, illetve annak megszünéséről terjesztettek képtelenségeket. A miniszter beszámolt arról, hogy a hirzona24.com, az otpercpiheno.blogspot.com és a blikkruzs.me álhíroldalak bejegyzései egyértelműen jogsértőek, ezért rágalmazás miatt büntetőfeljelentést tettem a Legfőbb Ügyészségen és a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. Korábban az Origo számolt be arról elsőként, hogy a domain neve alapján montenegrói portál, a blikkruzs.me olyan cikkeket közöl, amelyek mondatokat adnak a Fidesz vezető politikusai szájába, amit azok soha nem mondtak, és amelyek teljességgel képtelenségnek számítanak. Az is erősen felháborító, hogy a jobboldali publicisták bejegyzéseit mindig nagyon aprólékosan vizsgáló, őket rendszeresen 30 napra elhallgattató Facebook-revizorok valahogy mégsem tettek az egyértelműen álhíroldalak ellen semmit.

Gulyás Gergely miniszter, legújabb bejegyzésében beszámolt arról, hogy az elmúlt hónapokban elterjedt álhíroldalak, mint például a blikkruzs.me vagy épp a hirzona24.com, az otpercpiheno.blogspot.com hogyan is látják el az ellenzék politikai érdekeit:

Mivel a kormány intézkedéseit érdemben nem tudják vitatni, ezért inkább kormánypárti politikusoktól származó idézetként feltüntetve olyan hazugságokat terjesztenek, amelyek soha nem hangzottak el! Ezeket a Facebookon széles körben terjesztik."

Gulyás Gergely arról is írt, hogy azt a képtelenséget kezdték el terjeszteni ezek az oldalak, hogy csökkennek, sőt megszűnnek a nyugdíjak. Ennek kapcsán a miniszter elmondta:

Számunkra az idősek megbecsülése és tisztelete kiemelten fontos. Nem csak a nyugdíjak vásárlóértékének megőrzését garantáljuk, hanem a novemberi nyugdíjjal és a nyugdíjprémiummal együtt egyszeri nyugdíj-kiegészítésben is részesülnek az idősek.

- írja a miniszter.

Gulyás elmondta, hogy büntetőfeljelentést tett az ügyben:

A hirzona24.com , az otpercpiheno.blogspot.com és a blikkruzs.me álhíroldalak bejegyzései egyértelműen jogsértőek, ezért rágalmazás miatt büntetőfeljelentést tettem a Legfőbb Ügyészségen és a Pesti Központi Kerületi Bíróságon.

Íme a miniszter teljes bejegyzése:

Montenegrói, de magyar ellenzéki érdekeket szolgáló álhíroldal

Ahogy korábbi cikkünkben arról beszámoltunk, a Blikkruzs.me egy jól ismert név a fake news-piacon, az azonban nem mondható el róluk, hogy túlzottan eredetiek lennének, ugyanis a nevüket a magyar Blikk Rúzs nevű rovattól kölcsönözték. Az oldalra kattintva egyből feltűnik, hogy bár montenegrói domain címen jegyezték be az oldalt, mégis magyar nyelven olvashatóak a cikkeik.

Ez arra enged következtetni, hogy a felület létrehozása és működtetése magyarokhoz köthető. Végiggörgetve az oldalt az látható, hogy a kiforgatott bulvárhíreken kívül csak és kizárólag a magyar kormány tagjait becsmérlő hírek jelennek meg. Ezeknek valóságtartalma egyébként a nullával egyenlő, ezt tökéletesen megmutatják már a címadásaik is:

Megvan a dátum: A kormány ezen a napon végleg megszünteti a dél harangozást Magyarországon;

Kósa: "Ha tehetném nem csak a déli harangozást, de még a nyugdíjak kifizetését is beszüntetném, hiszen így több pénz maradna a..."

Gulyás Gergely: "70 év felett eltörölném a nyugdíjat, mert nincs szükség rá. A felhalmozott vagyonukból vígan elélnek a hazai nyugdíjasaink, hiszen..."

Kósa: "Majd én megmutatom a sok lusta, és semmirekellő nyugdíjasnak, hogyan is kell dolgozni! Jöjjenek és nézzék meg én miként veszem ki a részem a..."

Értelemszerűen ilyen mondatok még megközelítőleg sem hangoztak el a vezető fideszes politikusok szájából, a Blikkruzs.me a napnál világosabban a magyar kormány tagjainak és támogatóinak lejáratásra megy. Megengedték maguknak azt az rendkívül ízléstelen dolgot, hogy egyik "anyagukban" Vajna Tímeától idézve arról írtak, hogy daganatot talált a mellében, ami szintén hazugság. Az eddigiekből az következik, hogy

a montenegrói fake news-portál politikai célok mentén, és ebből kifolyólag politikai megrendelésre dolgozik.

A Facebook csak a jobboldali publicistákkal nagyon szigorú, a balos álhíroldalak tömege belefér

Az eddigiek mellett van egy másik érdekes vonulata a történetnek. Nem kellett sokat keresgélni a Facebookon ahhoz, hogy feltűnjön, sok felhasználó panaszkodik arra, hogy a Blikkruzs.me hírei elárasztják a felületet, és láthatóan hirdetnek is. Többen emiatt arra figyelmeztették társaikat, ne dőljenek be nekik, és lehetőleg tiltsák le az oldalt.

"Azonban vannak oldalak, akik ezt kihasználva álhíreket gyártanak, vagy még szélsőségesebb esetben egy jótékonysági gyűjtést használnak fel poltikai ferdítésre, indulatok szítására" - fogalmazott egy hölgy szeptember végi posztjában, kiemelve a Blikkruzs.me-t.

Szembeszökő az elégedetlenség a felület megbízhatóságával kapcsolatban, többen is tiltakoztak emiatt, de vajon tett-e bármit is a Facebook az ügyben? A jelek szerint semmit, az egyik fenti felhasználó konkrétan azt írta, hiába tett feljelentést a Facebooknál, "az oldal azóta is békésen hirdeti és terjeszti az álhíreit és ami a legszörnyűbb, hogy nagyon sokan vannak, akiknek eszébe sem jut a legminimálisabb forráskritikával élni." Igaz, sok újdonság nincs ebben:

a Facebook ismét kettős mércét alkalmaz.

Korábban az Origo megkereste a Facebook-ot is ezzel kapcsolatban, de persze a közösségi oldal érdemben nem reagált, noha azt ígérték, hogy hamarosan válaszolni fognak.