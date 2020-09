Október elsejétől újabb megelőző intézkedések lépnek életbe: az iskolák bejáratainál megmérik az érkező diákok testhőmérsékletét, és csak akkor léphetnek be, ha az 37,8 fok alatt van - hangzott el az Operatív Törzs tájékoztatóján. Kiderült az is, hogy 30 óvodában és hat iskolában rendeltek el rendkívüli szünetet.

Kiss Róbert rendőralezredes közölte, hogy a kormány szerdán is ülésezik, a döntésekről pedig csütörtökön Gulyás Gergely kormányinfó keretében fog tájékoztatást nyújtani. A 10 napos hatósági házikarantén alól mentesülnek azok, akik a szlovén-magyar határ között ingáznak, valamint azok, akik a másik országban oktatásban vesznek részt vagy egészségügyi ellátására szorulnak.

A védelmi intézkedések ügyében 36 estben intézkedett a rendőrség, 15 esetben kellett intézkedni tömegközlekedésen, ahol nem megfelelően viselték a maszkot.

Az Örs vezért terén egy álló tömegközlekedési eszközön az utasok felszólítására sem vette fel a maszkot két személy, emiatt rendőri intézkedést kellett alkalmazni. A járványügyi készültség alatt is folyamatosan ellenőrzik a hatósági házi karanténokat, az elmúlt 24 órában 12 ezernél is több ellenőrzést hajtottak végre. Rémhírterjesztés ügyében 143 esetben kezdeményeztek büntetőeljárást.

Röszkénél és Tompánál teherforgalomnál 3 órás várakozási időre kell számítani.

Ennyi helyen van rendkívüli szünet

Müller Cecília elmondta, hogy 894 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma. A meghaltak száma is sajnos emelkedett 8 fővel. Az utóbbi napokban 8-10 fő elvesztésével számolni kell – mondta Müller.

A tisztifőorvos közölte, hogy a kórházban ápoltak száma is növekszik, jelenleg 773 beteg van kórházban, akiket középsúlyos tünetekkel ápolnak. 54 fő van lélegeztetőgépen - jelentette ki Müller, megjegyezve, hogy ezek az adatok összességében nem pozitívak, mert jelentősen nőtt a kórházban ápoltak száma.

Az Operatív Törzs jelenleg 30 óvodában és 6 iskolában rendelt el rendkívüli szünetet, 130 osztálynál és 4 teljes iskolánál pedig digitális munkarendet a koronavírus-megbetegedések miatt.

Indul a hőmérőzés

A környező országokban is emelkedik a megbetegedések száma, további járványügyi intézkedéseket vezetnek be, nekünk azt kell elkerülni, hogy további korlátozó intézkedések bevezetésére kerüljön sor. Müller szerint ehhez mindenkinek be kell tartani a szabályokat.

Az országos tisztifőorvos elmondta, hogy csütörtöktől 37,8-tól magasabb hővel rendelkező nem mehet be az intézménybe.

Ha a visszamérést követően is magasabb a testhőmérséklet, a gyermeknek el kell hagynia az intézményt. Az iskolák megszervezték, hogy a reggeli hőmérőzésnél hogyan lehet elkerülni a zsúfoltságot, Müller bízik benne, hogy siker lesz a holnapi nap ilyen szempontból is.

Müller Cecília megemlékezett arról, hogy holnap lesz az idősek világnapja. A kölcsönös szeretet és tisztelet mellett mindenkinek megvan a helye, Ferenc pápát idézve megjegyezte, hogy az öregedés nem betegség, hanem kiváltság.

Müller Cecília felhívta a fiatalok figyelmét arra, hogy vigyázzanak a hozzátartozóikra.

Müller kérdésre válaszolva elmondta, hogy nem tervezik a maszkok kötelezővé tételét edzőtermekben vagy zárt sportlétesítményekben. Itt a távolságtartás szabályait kell betartani, valamint gyakran kell szellőztetni.

Ingyenes védőoltás influenza ellen

Müller nem tud arra pontos választ adni, mennyivel súlyosabb egyszerre elkapni az influenzát és a koronavírust. Az influenza a légzőszerveket támadja, a koronavírus ezen felül az egész testet. Az biztos, hogy amit meg lehet előzni, azt meg kell, ezért mindenkit buzdít az október 1-jétől ingyenesen igénybe vehető influenzaoltásra.

Idősotthonoknál a bentlakók kerítésen keresztül beszélhetnek hozzátartozókkal.

A kontaktszemélyeknek 10 napig kell otthon maradniuk, ha addig nem mutatnak semmilyen tünetet, mehetnek vissza a közösségbe, a gyerekek is.

Tünetes betegeknél az a szabály, hogy a tünetek megjelenésétől kell számolni a 10 napot. Gyermekeknél kérik az orvosi igazolást ebben az esetben a közösségbe való visszatéréshez.