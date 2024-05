30 éve stabilan áll a magyar gazdaság mögött az EXIM

A nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő exporthitel-ügynökség immár harmadik évtizede teremti meg világszínvonalú szolgáltatásaival a hatékonyan működő hazai exportfinanszírozást, továbbá egy évtizede sikeres belföldi hitelprogramokat is működtet. Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, harminc évvel ezelőtt kezdte meg működését hazánk hivatalos exporthitel-ügynöksége, az EXIM Magyarország. A prominens pénzintézmény az elmúlt évtizedekben több mint 6500 külpiacokra lépő, vagy azokon már magabiztosan mozgó magyar vállalkozás forrásellátásában vállalt jelentős szerepet, és mintegy 110 országba juttatta el a magyar exportőröket. A jubiláló vállalat idén tovább kívánja folytatni a magyar vállalkozások támogatását és kifektetéseik ösztönzését.

A kerek évfordulók mindig remek alkalmat teremtenek arra, hogy visszanézzünk és értékeljük a múltat. Hazánk hivatalos exporthitel-ügynöksége kifejezetten büszke arra, hogy intézménypárosuk egy kezdetben szűk tevékenységi- és ügyfélkörrel rendelkező pénzügyi szakértő szervezetből a hazai pénzintézeti szektor meghatározó szereplőjévé vált. Ahogy az közismert, az elmúlt három évtizedben az EXIM töretlenül a magyar vállalkozások mellett állt és fennállása alatt több ezer vállalkozásnak nyújtott finanszírozást, vagy biztosítást terveik megvalósításához, így intézményük a vállalkozások exporttevékenységének megkerülhetetlen szereplőjévé vált. „Büszkévé tesz minket az a tény, hogy míg 10 évvel ezelőtt alig több mint 200 ügyféllel rendelkeztünk, ez a szám 2024-re meghaladta a 6500-at. Ez 10 év leforgása alatt több mint 30-szoros növekedést jelent az intézménypáros ügyfélkörében.” A pénzügyi intézménynél abban látják az exportfinanszírozás hazai szerepét és jelentőségét, hogy Magyarország Európa, sőt a világ egyik legnyitottabb gazdaságaként jelentős mértékben támaszkodik a gazdaság exportteljesítményére, a stabil és dinamikusan fejlődő pályán mozgó teljesítményhez pedig elengedhetetlen a hatékonyan működő exportfinanszírozás, amelyet az EXIM világszínvonalú szolgáltatásaival teremt meg. „Nem lehet megkerülni a gazdaság fejlesztését anélkül, hogy az exportőröket célzottan fejlesztenénk, támogatnánk. A teljes magyar GDP 81%-a termékek és szolgáltatások exportálásából származik, az export döntő többségét a nagyvállalatok állítják elő, viszont a munkavállalók kétharmada a kkv-k foglalkoztatásában áll. Ezért mindkét szegmens exporttámogatása nélkülözhetetlen gazdaságpolitikai feladat.” – emelték ki. Az EXIM idén a fellendülés folytatódására számít, várakozásaik szerint 2024-ben a gazdaság teljesítménye mellett az exportteljesítmény is tovább nő majd. Napjainkban már csökkennek a fogyasztást visszatartó erők, reális várakozásunk, hogy idén már a 2,5 százalék körüli gazdasági növekedés mellett a tavalyinál is nagyobb exportteljesítményre lesz képes a magyar gazdaság.

EXIM Az EXIM Magyarország ugyanakkor nemcsak a „békeidőben” nyújtott tevékenységükre büszke, hanem a legutóbbi válságok alatt kidolgozott, a járvány és a háború okozta károk csökkentésében játszott szerepükre is, amelyet ismernek és elismernek a szakmai körök és a vállalkozások is. Az utóbbi években az EXIM olyan nagysikerű belföldi hitelprogramokat hajtott végre, mint a Kárenyhítő Hitelprogram vagy a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram. Ezzel azonos jelentőségűnek tartják a zöld finanszírozási keretrendszerük kialakítását, mellyel nemcsak úttörő szerepet játszottak a magyar pénzügyi szférában, hanem megteremtették az egyik finanszírozási hátteret a Magyarország számára rendkívül fontos energiahatékonysági beruházásokhoz, egyben az importfüggőség csökkentéséhez is. Az EXIM Magyarország stratégiai feladatának tekinti, hogy még eredményesebben segítse a magyar vállalatok nemzetközi termelési láncokba való bekapcsolódását, célja, hogy a magyar vállalkozások minél nagyobb számban tudjanak bekerülni a fontos értékláncokba, az első körös beszállítói körben realizált magyar árbevétel növelésével. Ha a legfőbb beszállítók között több magyar tulajdonú vállalat tud megjelenni, akkor abból az egész hazai gazdasági szféra profitálni fog, mivel ezek a cégek növelni fogják a termelékenységi mutatóinkat. Az EXIM saját bevallása szerint a magyar export globális sikerének pénzügyi motorjaként innovatív pénzügyi megoldások segítségével egyfajta útlevelet képes adni a vállalkozásoknak a külpiaci jelenlétük erősítéséhez, melynek részeként törekszik arra, hogy a vállalatok belföldi üzleti aktivitásának bővítése mellett az exporttevékenységük teljes vertikuma lefedésre kerüljön banki és biztosítói termékekkel: az exporttevékenységet megelőző beszállítói folyamatoktól az előállításon és a termelésen át egészen a külpiaci értékesítésig, megjelenésig. „Az EXIM célja változatlanul a magyar export globális sikerének megteremtése és magyar vállalatok nemzetközi versenyképességének javítása lesz. Az exportőrök számára a lehető legtöbb kockázatot semlegesíteni kell, mint például a kamatnövekedés kockázatát. Az EXIM összes hitele fix kamatozású termék, így akik korábban felvettek ilyet, azok nem szembesülnek a magas kamatterhekkel. A kamatfixálás lehetősége pedig a jövőben is fontos lesz a vállalatok számára. A válságok várható lecsengése után ismét előtérbe kerülnek a kedvezményes kamatozású exportfinanszírozási termékek és az állami kezességvállalással fedezett biztosítások” – vetíti előre hazánk hivatalos exporthitel-ügynöksége, az idén 30 éves fennállását ünneplő EXIM Magyarország.