Miután Karácsony Gergely főpolgármester bejelentette, hogy a baloldal emelni akarja a vízdíjat Budapesten, majd Tüttő Kata is emellett kampányolt, újabb és újabb baloldali politikusok ismerik be, hogy többet akarnak fizettetni az emberekkel. Most Karácsony pártjának szóvivője támadta a rezsicsökkentést, mert szerinte túl alacsonyak a lakossági gáz- és vízdíjak. Szerinte a magyaroknak a vízért a piaci árat kellett volna eddig is fizetni, bármi is legyen az.