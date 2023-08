2019 szeptemberében a Magyar Nemzet elsőként számolt be az EzaLényeg-csoport baloldali kampányban játszott szerepéről. Most részletes kutatással bizonyítják, hogy a lejáratóoldalak tulajdonosai a milliárdos, részleteiben máig homályos külföldi finanszírozásból egy sor további honlapot működtethettek. A lapcsalád kizárólagos kampányszerepét is igazolják, 2022. április 3., az országgyűlési választás napja után ugyanis az internetes oldalak jórészt azonnal, vagy napokon belül felhagytak a működésükke