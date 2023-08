A jobboldali közösségek, így a Tranzit is jó párat megad azokból a dolgokból, amelyek fontosak az életben. Szövetségeket, bajtársiasságot, és ami a legfontosabb, cselekvési lehetőséget az ország érdekében – jelentette ki Dömötör Csaba az Origónak adott interjúban a jövő héten megrendezésre kerülő Tranzit fesztiválról. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára úgy látja, hogy az adja a nyári Tranzit erejét, hogy nincs olyan, az ország helyzetével és jövőjével kapcsolatos súlyponti kérdés, amelyet ne vitatnánk meg ezekben a napokban. Az államtitkár leszögezte: gyakorlatilag nincs a parlamenten kívül olyan hely, ahol ennyi vitára kerülne sor a kormánypárti és ellenzéki politikusok között. Hozzátette: ha mindezt figyelembe vesszük, nagyon is indokolt „a politikai fesztivál" elnevezés. Ez egy olyan speciális fesztivál, ahol nem a szórakozáson van a fő hangsúly, hanem a gondolatokon és a párbeszéden.

A Tranzit a jobboldali közösség egyik legfontosabb találkozási pontja. Miért fontos a Tranzit, amelynek már komoly hagyománya van, és egyfajta védjeggyé vált? Miben más, mint más rendezvények?

Talán nem mindenki tudja, hogy a Tranzit rendezvénysorozat már 14 éves. 2009 óta meghatározó találkozási pontja a jobboldali közösségeknek, ilyen értelemben a közösségek közössége.

Népszerűségét jól mutatja, hogy a meghirdetett rendezvényeire napokon belül elfogynak a jegyek, ez a tihanyi nyári rendezvényre különösen igaz.

Szerintem az adja a nyári Tranzit erejét, hogy nincs olyan, az ország helyzetével és jövőjével kapcsolatos súlyponti kérdés, amelyet ne vitatnánk meg ezekben a napokban. Ez a vita részben véleményvezérek és szakemberek, és épp annyira politikusok között zajlik.

Gyakorlatilag nincs a parlamenten kívül olyan hely, ahol ennyi vitára kerülne sor a kormánypárti és ellenzéki politikusok között.

Ha mindezt figyelembe vesszük, nagyon is indokolt „a politikai fesztivál" elnevezés. Ez egy olyan speciális fesztivál, ahol nem a szórakozáson van a fő hangsúly, hanem a gondolatokon és a párbeszéden.

Az orosz-ukrán háború és a világ eseményeinek aktualitásai mennyire fognak megjelenni a beszélgetésekben, vitákban?

Csodálkoznék, ha ez a téma valamilyen formában nem lenne jelen szinte minden beszélgetésben. Nemcsak azért, mert egy háború önmagában is fajsúlyos kérdés, hanem azért is, mert

ez a háború nagyon sok eddig is meglévő jelenséget igazán látványossá tett: például azt, hogy az európai szuverenitás, Európa önvédelmi képessége jóval gyengébb lábakon áll, mint azt sokan gondolták.

Lehet, hogy a háborúnak egyszer majd vége lesz, de a versenyképességi hátrányok tartósan velünk maradhatnak. Ennek aztán az élet minden területén látványos következményei lehetnek a kultúrától a gazdaságig. Magyarország nem tudja kivonni magát ezen következmények alól. Ez épp elég ok arra, hogy minden egyes szakterület kapcsán végiggondoljuk a teendőket.

Miért kellene tétlenül néznünk, hogy több mint 10 év építő munkája mások hibái miatt zárójelbe kerüljön?

Ön, mint aki évek óta visszatérő, melyik beszélgetést várja a legjobban idén, és mit vár a rendezvénytől?

Ha valaki megnézi a Tranzit politikai fesztivál programját, igazából nem tudja, melyik kezébe harapjon. Párhuzamos idősávokban tucatnyi olyan beszélgetés lesz, amelyeket az ember mind szívesen végighallgatna. A gazdasági témájú előadásoknak a mostani helyzetben szerintem még nagyobb jelentősége van, és nagyon várom a vitákat is.

Ezeket egyébként online is lehet követni élőben, és utólag is meg lehet őket nézni a neten.

Ön korábban vitázott már a momentumos Hajnal Miklóssal, az MSZP-s Ujhelyi Istvánnal. Mit vár a mostani vitáktól?

Ezek a viták önmagukban is cáfolják azt az állítást, miszerint a kormánypártiak ne vitáznának az ellenzékiekkel. Én igazából pont azt tapasztalom, hogy épp az ellenzéki oldalra jellemző, hogy vonakodva vállalja az ilyen csörtéket.

Azt például nem nagyon tudtam tavaly hova tenni, hogy

Gyurcsány Ferenc dörgedelmes FB-posztban teremtette le azokat a baloldali politikusokat, akik vállalták a tranzitos vitát.

Joga van ezt megtenni, csak utána ne ismételgessék minden útszéli bokornál, hogy a kormánnyal nem lehet vitatkozni. De lehet. A parlamentben, a Tranziton, és ezeken túl is. Ha hívnak, én is részt veszek ezeken.

Most például Mesterházy Attilával fogok vitázni. Nem lesz belőle nagykoalíció, aligha értünk majd egyet sok dologban, de nem is kell, hogy így legyen.

Miért jó a jobboldali közösséghez tartoznia egy fiatalnak manapság? Miért érdemes ellátogatniuk Ön szerint a Tranzitra?

A jobboldali közösségek, így a Tranzit is jó párat megad azokból a dolgokból, amelyek fontosak az életben. Szövetségeket, bajtársiasságot, és ami a legfontosabb, cselekvési lehetőséget az ország érdekében. A tranzitosok sokfelől jöttek, de összeköti őket az, hogy valamilyen területen mind cselekvők. És a mostani évadnyitó politikai fesztivál jó iránytű lesz a jövőbeni cselekvéshez. Európa most nehezebb időket él, így szükség is lesz rá.

Fel tudna idézni néhány emlékezetes pillanatot az elmúlt évek Tranzitjairól?

Nehéz helyzetbe hozott, sok ilyen van. Hirtelen egy furcsa jelenet jutott eszembe, az, amikor

Márki-Zay Péter intenzív csörtébe gabalyodott, nem a vitapartnerével, hanem a közönséggel.

Úgy tudom, most is jön, Gulyás Gergellyel vitázik majd. Trágyával etetett gombák biztosan nem lesznek a helyszínen, nagy érdeklődés annál inkább.