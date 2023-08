A magyarok békepárti álláspontja a kezdetektől fogva konzekvens, annak érvekkel való alátámasztása legitim alapokon nyugszik, továbbá az egyik legkifejezőbb és leginkább megalapozott békepárti álláspont. És ezt most az amerikai emberek egy amerikai sztárriporter által első kézből, a leghitelesebb szereplőtől, Orbán Viktortól hallhatják – mondta az Origónak ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász Orbán Viktor Tucker Carlsonnak adott interjúja kapcsán. A Századvég tanácsadója felhívta a figyelmet arra, hogy a magyar kormányfő egyik legkarakteresebb állítása, hogy Ukrajnának esélye sincs megnyerni az Oroszország elleni háborút. A magyar miniszterelnök interjúja azért is kiemelt jelentőségű most, mivel az ukrajnai háború eszkalációjának egyre fenyegetőbb és egyre reálisabb veszélye miatt a lehető legszélesebb körű nemzetközi nyilvánossághoz szükséges eljuttatni a magyar emberek álláspontját a mielőbbi fegyverszünet és békekötés szükségességéről.

A harmadik világháború veszélyére figyelmeztetett és mielőbbi békét sürgetett az orosz-ukrán háborúban Orbán Viktor miniszterelnök a Tucker Carlson amerikai médiaszemélyiségnek adott interjúban. Miért jelentős a kormányfői interjú időzítése, és mi annak a jelentősége, hogy éppen Carlsonnak mondta el meghatározó gondolatait?

A beszélgetés egyik központi üzenete, hogy

a háborús helyzetből és annak esetleges további eszkalációjából csak a béke jelentheti az egyetlen normális kiutat, a jó eséllyel eredményeket is hozó tartósabb megoldást.

A keresztény ember számára ráadásul a békeüzenetnek még nagyobb a jelentősége, az mélyen benne gyökeredzik a tanításban (Ésaiás próféta könyve 9:6 – Jézus a „béke fejedelme"). Az is aláhúzásra került, hogy

a magyarok béketörekvése egybeesik Ferenc pápa, a Vatikán álláspontjával is.

Ráadásul az invázió mindkét oldalon tízezreket ölt meg, 2022 júniusáig körülbelül 8 millió ukrán kényszerült addigi lakóhelyének elhagyására, és 2023 májusáig több mint 8,2 millióan menekültek el az országból.

Ma a békepártiak vívják a legkeményebb küzdelmet, és nekik kell tanúsítaniuk igazán bátor ellenállást a háborús lázban égő politikusokkal és médiabirodalmakkal szemben: Amerikában a béke melletti politikusok között ilyen bátor harcos Trump korábbi elnök, vagy az élő legenda, Henry Kissinger, és ilyen médiaszemélyiségnek számít Tucker Carlson, de például a neves politikatudós John Mearsheimer is kritizálta az USA jelenlegi hidegháborús mentalitását Ukrajna kapcsán.

Ep. 20 Hungary shares a border with Ukraine. We traveled to Budapest to speak with the country’s prime minister, Viktor Orbán. pic.twitter.com/LOzpMrQNIz — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) August 29, 2023

Mik voltak a miniszterelnök legfontosabb üzenetei, amiket megfogalmazott az interjúban?

A magyar kormányfő egyik legkarakteresebb állítása, hogy Ukrajnának esélye sincs megnyerni az Oroszország elleni háborút.

Ez a józan realitás azon alapszik, hogy Oroszország gazdaságilag és geostratégiai értelemben is egyre erősebb, ugyanakkor Ukrajna felvétele a NATO-ba vagy az Európai Unióba jelen pillanatban nem reális opció. Oroszország esetében a Nyugat által elsődlegesként kezelt szabadságnál sokkal fontosabb dolgot is meg kell oldani, mégpedig az ország egyben tartásának kérdését, például, hogy ne alakuljanak ki anarchikus állapotok egy nukleáris arzenállal rendelkező országban. Kétségtelen tény ugyanakkor, hogy

csak az Egyesült Államok akaratával lehetséges az ukrajnai háború befejezése, a republikánus elnökjelölti versenyt toronymagasan vezető Donald Trump ma a nyugati világ egyetlen reménysége, aki elnöki időszaka alatt nem kezdeményezett új háborút, normálisan bánt az észak-koreaiakkal, sőt Oroszországgal és Kínával is.

Trump elnök külpolitikája a legsikeresebb Orbán Viktor véleménye szerint az elmúlt évtizedekben.

Mit jelez, hogy az interjúnk készítésének időpontjában már több mint 100 millióan nézték meg a beszélgetést?

A magyar miniszterelnök interjúja azért is kiemelt jelentőségű most, mivel az ukrajnai háború eszkalációjának egyre fenyegetőbb és egyre reálisabb veszélye miatt, a lehető legszélesebb körű nemzetközi nyilvánossághoz szükséges eljuttatni a magyar emberek álláspontját a mielőbbi fegyverszünet és békekötés szükségességéről. Ami a számokat illeti, részeredmény hogy már több mint 100 millió megtekintésnél jár Tucker Carlson interjúja Orbánnal.

Tucker Carlson személyére és üzeneteire ma is sokan odafigyelnek a józan, konzervatív amerikai közszereplők körében, a hasonlóan gondolkodó nemzetközi nyilvánosságban.

Kijelenthető, hogy elemi erejű tömegigény van a nyugati világ közvéleményében is az olyan karakteresen következetes álláspontokra, mint amilyen a magyar miniszterelnöké, mint ahogyan az is nyilvánvaló, hogy szakadék tátong az Egyesült Államok és számos meghatározó nyugati ország külpolitikájának szerepével kapcsolatos elitfelfogás, valamint a polgárok, az eliteken túli közvélemény akarata között. Az interjú elsöprően sikeres fogadtatása jól rávilágít arra is, hogy mennyire egyoldalú és eltorzult ma a médiaszerkezet a (sajtó- és véleményszabadság területén sokak által példának tekintett) nyugati közvéleményben:

Orbán Viktor az egyetlen európai vezető, aki a valóságot látja az orosz-ukrán háborúban

– nyilatkozta nemrégiben Jeffrey Sachs világhírű amerikai közgazdász nem véletlenül. A magyar kormányfő új színt és érdemi változást hozott a háborúról szóló diskurzusba, és ezért az európai politikához is igen jelentős értéket adott hozzá, amit egyre többen felismernek és elismernek az Egyesült Államokban is.

Donald Trump is üzent az interjúval kapcsolatban. Miért fontos, hogy a volt amerikai elnök is reagált Orbán Viktor szavaira?

Trump elnök biztosította arról a magyar miniszterelnököt, hogy továbbra is egyetértenek, hogy összetartanak, és az amerikai konzervatív republikánus oldal vezetője továbbra is természetes szövetségesként tekint Orbán Viktorra, továbbá ezzel a magyar miniszterelnök és az általa vallott konzervatív, patrióta és keresztény értékek népszerűségét is növelheti Amerikában.

Fontos hangsúlyozni, hogy a magyar kormányfővel készült interjú jelentését tovább növeli az a tény, hogy az Egyesült Államokban a republikánus oldalon nemrég kezdődött elnökjelölti vitasorozat kapcsán bejelentette és végrehajtotta Trump elnök azt a szándékát, hogy a vitán való részvétel helyett Tucker Carlsonnak ad interjút.

Mit mutat, hogy a Donald Trumppal és most Orbán Viktorral készített interjú után Tucker Carlson Vlagyimir Putyin orosz elnökkel szeretne beszélgetni, és már interjút is kért tőle?

A világhírű amerikai médiaszemélyiség korábban is törekedett olyan nemzetközi szereplőket is megszólaltatni, valamint azoknak nagy nyilvánossághoz való hozzáférési lehetőséget biztosítani, akiket a nyugati balliberális média kizárt, elnyomott, vagy szívesen mellőzött. Megjegyzendő a tárgyszerűség kedvéért, hogy van néhány kivétel a CNN-nél is, de csak a legfelkészültebbek vállalkoznak erre a típusú újságírói kihívásra.

Az Orosz Föderáció elnökének megszólítása most minden korábbinál erőteljesebb tabudöntésnek számít, ráadásul egy olyan vezetőről van szó, akivel több korábbi elnök, különösen George W. Bush szoros, szemlátomást baráti viszonyt ápolt, de több felvétel bizonyítja, hogy Obama is kedélyesen tudott Putyin elnökkel csevegni.

Utóbbiak persze szívesen távolodnának korábbi énjüktől, sőt letagadnák a múltat, de mint tudjuk, az ígéret és elektronikus sajtó, valamint a közösségi média archívumnak köszönhetően sem ezt, de Totó kutyát sem lehet eltüntetni.

Milyen nemzetközi visszhangja van az interjúnak, és lehet-e médiatámadásokra, kritikákra számítani?

Az első reakciók között említhető Elon Musk pozitív felhangú megosztása, valamint hogy a megosztott interjú alatt angol és német nyelvű hozzászólók fogalmaznak meg dicsérő kommenteket, miszerint végre egy másik álláspont, végre nem csak azt halljuk, amit a saját médiánk mond.

Az ukrán külügyminisztérium, részéről Oleh Nikolenko reakciója meglehetősen homályos és barátságtalan. Nikolenko szerint az orosz vezetést felelőssé fogják tenni az ukránok ellen elkövetett bűnökért, „akárhány szószólót is vetnek be". Ez utóbbi megjegyzés ráadásul ostoba és fals egyszerre.

Az interjú hatására meghallhatja-e a világ a magyarok békepárti álláspontját, és előmozdíthatja-e ez a békét?

Evidencia, hogy minél többen hallják a békepárti álláspontot, annál nagyobb a valószínűsége, hogy közelebb kerülünk az immár egy csendes, de kritikus tömeg által áhított fegyverszünethez és a békéhez, amelyre lassan, de biztosan Nyugaton is egyre nagyobb igény mutatkozik, mivel a gazdasági és katonai tartalékok – például számos EU-s vezető által deklarálta – jelentős csökkenést mutatnak. Figyelemmel arra, hogy

a magyarok békepárti álláspontja a kezdetektől fogva konzekvens, annak érvekkel való alátámasztása legitim alapokon nyugszik, továbbá az egyik legkifejezőbb és leginkább megalapozott békepárti álláspont. És ezt most az amerikai emberek egy amerikai sztárriporter által első kézből, a leghitelesebb szereplőtől, Orbán Viktortól hallhatják.

Ahogy Henry Kissinger fogalmazott egyszer,

az amerikai kísértés azt hinni, hogy a külpolitika a pszichiátria egyik alosztálya.

Bízhatunk abban, hogy a magyar miniszterelnök érdemben hozzájárul ahhoz, hogy tisztább kép alakuljon ki az amerikai kútfőkben is.