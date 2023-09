A népszerű bevásárlólista-funkció után újabb frissítéseket élesítettek az online Árfigyelő rendszerében: a felhasználók már a lakhelyükhöz, aktuális tartózkodási helyükhöz legközelebbi üzletek között is szűrhetnek a legkedvezőbb árak tekintetében, illetve kedvenceket is rögzíthetnek. A rendszer egyszerűbb kezelhetőségét is szem előtt tartják a folyamatos fejlesztések során, így már a térképes kereső is elérhető a fogyasztók, felhasználók számára - mondta Szentkirályi Alexandra a csütörtöki Kormányinfón.

Az új funkciók erősíthetik a helyi mikropiaci versenyt, így várhatóan folytatódik az élelmiszerárak csökkenése, ami hozzájárul az infláció letöréséhez.

A kormányzati sajtótájékoztatón kiderült az is: míg korábban egyes üzletek esetében előfordult az árakkal való "trükközés" az Árfigyelőn, ez már nem lehetséges: csak akkor jeleníti meg a rendszer az akciós árakat, ha azokat egy adott üzletlánc az áruházainak legalább 80 százalékában alkalmazza is.

1200 üzlet árai között kereshetnek a fogyasztók Július elseje óta a Július elseje óta a www.arfigyelo.gvh.hu címen elérhető honlapon hat kiskereskedelmi lánc, mintegy 1200 boltjában, összesen 62 termékkategóriában hasonlíthatják össze a napi fogyasztói árakat a látogatók.

A www.arfigyelo.gvh.hu címen elérhető online árfigyelőt fejlesztő munkacsoport a fogyasztói visszajelzéseket is figyelembe véve folyamatosan dolgozik a rendszer továbbépítésén.

A kormányszóvivő leszögezte: a kormány továbbra is védi a fogyasztókat, a kötelező akciók maradnak, ezzel tovább csökkennek az árak és egyúttal az infláció is. Közölte azt is, hogy a kötelező akciók be nem tartása miatt eddig mintegy 100 millió forintos bírságot szabtak ki a hatóságok.