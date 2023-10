Egyre inkább kezdik felismerni a Buy Now Pay Later (BNPL) – azaz „vásárolj most, fizess később" – digitális megoldás előnyeit a felhasználók, ami már az online kereskedők eredményeiben is visszatükröződik. Berényi Benjamin, a hét országban jelenlévő Pastpay.com társalapítója elmondta, adataik szerint a cégek 15-20 százalékos árbevétel-növekedést is realizálhatnak a halasztott fizetés alkalmazásával. Mint mondta, az innováció adaptációja felgyorsult 2023-ban, és hatalmas potenciál rejlik még benne.

A B2B e-kereskedelmi fizetések új korszakát hozta el Magyarországra és Közép-Európába a PastPay: a vállalat modellje 15-90 napos fizetési határidőket biztosít a webshopok vásárlóinak, ezáltal segíti elkerülni a késedelmes fizetéseket, ezzel jelentős forgótőkét felszabadítva, és javítja a vevők likviditását, miközben a cégek a tranzakciót követően azonnal a pénzükhöz jutnak.



Réti Bálint, a PastPay.com társalapítója elmondta, az indulás óta eltelt egy évben 1500 körüli tranzakció folyt végig a BNPL rendszerükön, a visszajelzések és a statisztikák pedig egyértelműen alátámasztják, hogy jelentős üzleti igény mutatkozik az új típusú fizetési megoldás iránt.



„Ha valaki PastPay-jel fizet, akkor az első, automatikus azonosítást követően az adott webshopba integrálódva másodpercek alatt elbíráljuk a kérelmet, és le is zajlik a vásárlás. Így a vállalat azonnal bevételhez jut, miközben a vevők rugalmas feltételek mellett fizethetnek, és akár 90 nappal később egyenlíthetik ki a teljes vételárat” – mutatott rá.



Hozzátette, a bedőlési arányt továbbra is 1 százalék alatt tudják tartani, ami főleg az exponenciális növekedésük és a nehéz gazdasági helyzet miatt nagy szó.

Van, ahol már a tranzakciók 50 százalékát PastPay-jel rendezik



Berényi Benjamin, a PastPay másik társalapítója arról beszélt, mint minden innováció, a PastPay is lassan kezdett el beépülni a köztudatba üzleti körökben, de máris szemmel látható eredményeket tudnak felmutatni. Rendkívül magas a visszatérő vásárlók aránya, vagyis azok a felhasználók, akik már fizettek PastPay-jel, nagy százalékban a következő vásárlásnál is igénybe veszik a szolgáltatást – ez is jól jelzi a nagyfokú piaci igényt a megoldásra.



Mindeközben a kereskedők is egyre nyitottabbak a BNPL digitális megoldásra, hiszen azon túl, hogy a tranzakciót követően rögtön ott van a számlájukon a pénz, a bevételeik is látványosan növekedhetnek a vevők javuló vásárlási hajlandóságának eredményeként.



„A rendelkezésre álló statisztikák alapján elmondható, hogy 15-20 százalékkal is növelhető az árbevétel, ha egy webshop halasztott fizetési opciót kínál fel a vevőinek. A felhajtóereje tehát meglehetősen nagy a PastPay-nek. Így tulajdonképpen egy win-win szituáció alakul ki a vevők és az eladók között, ezzel fejlesztve az üzleti kapcsolatokat is” – jelentette ki.



Kérdésre válaszolva beszélt arról is, bizonyos szegmensekben a teljes forgalomnak már az 50 százalékát a PastPayen keresztül bonyolítják le egyes webáruházak. A BNPL fizetési megoldás a fizetési kockázatot is leveheti a kereskedő válláról, ami nem csak a magyar vevők esetében segítség, a külföldre értékesítők is hátradőlhetnek, hiszen nem kell attól tartaniuk, hogy az ismeretlen, más országba bejegyzett partnereikkel elszámolási vita alakulhat ki, hiszen a PastPay előre kifizeti a vásárlás ellenértékét.



Berényi Benjamin azzal zárta gondolatait, hogy az elkövetkező években egy elég erőteljes felfutása lesz a B2B e-kereskedelmi fizetéseknél a BNPL-nek, és egy óvatos becslés szerint is a kereskedők forgalmának 10-15 százaléka PastPay-jel mehet majd végbe hamarosan a teljes piacon. De itt nem állnak meg, tovább terjeszkednek, jövőre a szolgáltatás már az egész Európai Unióban, Svájcban és az Egyesül Királyságban is elérhetővé válik majd.