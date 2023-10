Nagy Ervin korábban azzal dicsekedett, hogy a volt színháza környéki sikátorban egy férfit összevert. Most itt volt a lehetőség, hogy megmutassa, ehelyett hülyére verték. Aki végignézi az interneten a hozzászólásokat, látja: kis túlzással egy ország röhög rajta.

Korábban azt sejtette, hogy akár a magyar Zelenszkij is lenne, baloldali tüntetésekre szaladgált, elment Joe Biden embere, az amerikai nagykövet botrányos rendezvényére (széderestjére ugyanis meghívta Pressman a közismert antiszemitát, Gyöngyösi Márton Jobbik-elnököt is, Nagy Ervin éppen mellette ült), és belekötött a sikeres producerbe, Rákay Philipbe, de korábban gyalázta a Fidesz frakcióvezetőjét is.

Jól láthatóan politikai szerepre készíti fel a dollárbaloldal és persze a Soros-birodalom Nagy Ervint, baloldali politikai aktivista sorozatszínészt, erről írtunk nyáron az Origón. Mindez abból a propagandainterjúból is világosan kiderült, amit a volt indexesek Telex nevű blogjának adott. Idézzük is fel írásunk egy részét: "A megszokott trágárkodás és semmitmondás mellett azért Nagy Ervin több furcsa dolgot is mondott. Így például, hogy ő már az apja mellett ült egy Mustangban, amikor Rákay Philip még gyerek volt, miközben a Kádár-rendszerben ilyen autója még a legfelsőbb pártvezetőknek is meglehetősen ritkán volt. Nagy édesapja egyébként egy átlagos NB 1-es futballista volt, így még érthetetlenebb, hogyan tett szert egy ilyen autóra. Feltéve, ha Nagy Ervin nem hazudik. A beszélgetésben a sorozatszínész egyébként úgy beszélt magáról, mint aki nem a hatalomnak, hanem a népnek akar megfelelni. Ez utóbbi akár egy középszerű politikus PR-szövegének is betudható. Nyilvánvaló: miután Biden embere, az amerikai nagykövet, Pressman meghívta a botrányos széderestére (az antiszemita Jobbik-elnökkel együtt), a sorozatszínész kiképzése megkezdődött."

Hogy a kiképzésbe ez a bulvárszerep hogy illett bele, nem tudjuk, feltehetően nem számítottak az őt mozgató emberek, hogy ilyen nevetséges helyzetbe kerül. A magát színésznek tartó aktivista nagy hangon kiabál, majd a sokkal szerényebben és kulturáltabban viselkedő színész-rendező, Árpa Attila villámgyorsan kiüti.