Övcsattal ütötte, rendszeresen verte Varga Juditot a zsaroló Magyar Péter - takarodjon a közéletből!

ő maga, a rendőr a lakáson kívül állt, a szereplőkre nem látott rá mindig, de jól hallotta őket. Jelentése szerint a miniszter azt mondta a férjének: »Engedj el!«, és ha máshogy nem jut ki, hát kimászik az ablakon. A rendőr azt állítja, valaki kinyitotta a félszuterén szoba ablakát, a párkányra pedig ruhákat és csomagokat próbált pakolni, miközben Varga Judit férje ezt próbálja megakadályozni.

Varga Juditot bezárta a lakásba a tomboló Magyar Péter

Fotó: Grazmel-Photography

Tehát egy külső, elfogulatlan, hivatási esküt tett személy – aki nem sejthette, hogy Magyar egyszer politikai pályára lép – jelentésbe foglalta, hogy azt hallotta: Varga Judit kérte a férjét, hogy engedje el. Fontos megemlíteni, hogy bejegyzésében Magyar nem tagadja szó szerint ezt a történést. Ismételjük meg, miről ír:

Sem nem akadályoztam abban, hogy kimenjen a szoba ajtaján, sem az ablakból nem húztam vissza, onnan ő maga mászott le és ment ki végül a konyhaajtón és indult el a szolgálati gépkocsihoz.

Tovább vizsgálva a történteket, folytassuk a HVG által közzétett jelentéssel: „A rendőr azt állítja, valaki kinyitotta a félszuterén szoba ablakát, a párkányra pedig ruhákat és csomagokat próbált pakolni, miközben Varga Judit férje ezt próbálja megakadályozni. A jelentés szerint közben Magyar azt kiabálta, hogy Varga nem mehet sehova, nem viheti magával a gyerekeket (akik nem voltak ekkor a helyszínen). A rendőri jelentésben foglaltak szerint a férfi azzal fenyegetőzött, hogy »majd megbánod még ezt, úgysem hisznek majd neked. Az egész kormány bele fog ebbe bukni, óriási botrányt csinálok ebből«.”

Érdemes tovább folytatni a szöveg vizsgálatát. „Egy ponton a rendőr a jelentése szerint arra utasította Magyart a házon kívül, az ablaknál állva, hogy engedje el Vargát, mire állítólag Magyar vele kezdett veszekedni. A leírtak szerint az utcán is folytatódott a balhé, amit a szöveg szintén hosszan részletez, felsorolva a rendőri intézkedéseket is” – írja a HVG cikke.

Miért hallgat Gyurcsány?

A fentiek kapcsán elsőként le kell szögezni: Magyar egy agresszív nőbántalmazó. A hazai baloldal az elmúlt években minden gyanús bántalmazási esetre azonnal ugrott, még mielőtt minden részlet világos lett volna. Most minden részlet világos, mégis a teljes hazai baloldal, köztük Gyurcsány Ferenc bukott kormányfő is mélyen hallgat. Gyurcsány szerepe azért is érdekes, mert a baloldal vezérének négy gyermeke van. A politikus az elmúlt évtizedekben többször is nagy nyilvánosság előtt bemutatta családját, azt is hogyan segíti a gyermekeit, és milyen rendezett a viszonya a feleségével. Gyurcsány Ferenc politikai bűnei megszámlálhatatlanok, de azt senki sem feltételezi róla, hogy normálisnak tartja, hogy valaki rendszeresen összeveri a feleségét. Nyilvánvalóan nem is tartja elfogadhatónak.

Gyurcsány egyelőre mélyen hallgat ebben a súlyos bántalmazási ügyben

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

Éppen emiatt nagyon furcsa, hogy Gyurcsány miért hallgat arról, hogy egy volt miniszternőt fizikailag is bántalmazott a volt férje.

Gyurcsány hallgatása mögött adott esetben valamilyen politikai számítás is állhat, hogy az agresszív Magyar szereplése még később jó lesz neki valamire. Sok mindenre persze nem lehet jó, hiszen a lufi ma kipukkadt. Kétségtelen ugyanis: a hangfelvételen semmi érdemleges nincs, egy megfélemlített nő ráhagy mindent az agresszív férjére, és még így is csak annyi van benne, hogy az ügyészség tette rendben a dolgát. Mindenesetre a baloldal vezetőjének, a bukott kormányfőnek előbb-utóbb meg kell szólalnia ebben a példátlanul súlyos nőbántalmazási ügyben.

A NANE lapít, egyelőre a baloldal vezére is. Igaz, egyetlen dolgot mondhatnak: Magyar Péter takarodjon a közéletből!