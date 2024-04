Itt az újabb bizonyíték: a baloldal és külföldiek szervezték Magyar Péter tüntetését

Láng Balázs, az MSZP volt kommunikációs főnöke is ott volt az agresszív exférj, Magyar Péter szombati tüntetésén, ráadásul nemcsak résztvevőként, hanem a backstage-ben fotózkodott Magyarral. Ennél viszont sokkal nagyobb feladatai is voltak, ezt gyakorlatilag saját Facebook-oldalán is beismerte, ahol arról ír, hogy rendkívül nehéz hét áll mögöttük. Ezzel kijelenti, hogy ő is aktívan részt vett az emberek toborzásában.

Mint írja, "hoztam magammal a fél világot".