Lánczi Tamás: Ugyanúgy befolyásolnák külföldről a választásokat, mint 2022-ben

Vélhetően ugyanaz a kör igyekszik majd befolyásolni a júniusi önkormányzatiképviselő-választás, valamint az európai parlamenti választás eredményét, amely a 2022-es országgyűlési voksolással összefüggésben is tett ilyen kísérletet – jelentette ki a Magyar Nemzenek Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke. Szavai szerint a Magyar Nemzet április 18-án megjelent cikke alapján jutottak erre a következtetésre, ugyanis arról számoltak be, hogy a Magyar Péter-féle Talpra, magyarok! nevű mozgalom mögött is a Bajnai Gordon-féle datadatos csoport áll.



Nem véletlen, hogy Magyar Péter a nyilvánosságra került információkat nem cáfolta. A jelenleg formálódó befolyási kísérletben is van külföldi szál, amiből arra lehet következtetni, hogy ez a kör ugyanúgy külföldi pénzeket próbál majd becsatornázni az országba, ahogyan 2022-ben tették. Vélhetően a pénzbetáplálási oldalon is ugyanazokra a szereplőkre számítanak