Mutatjuk a bizonyítékokat: Magyar Péter külföldi finanszírozóinak a bábja

A baloldalon a mikroadományokról szóló mesével már felsültek, hiszen a 2022-es választások után kiderült, hogy a választási kampányra érkezett bő hárommilliárd forintnak megfelelő dollár döntő része Soros Györgytől származott.

Az is figyelemre méltó, hogy ugyanazok az üzenetek, szlogenek és jól láthatóan ugyanazok a szereplők jelennek meg Magyar Péter körül, akik és amelyek korábban a baloldal 2022-es miniszterelnök-jelöltje mellett is felbukkantak, illetve azóta több balliberális projektben részt vettek. Közéjük tartoznak olyan celeb színészek, mint Nagy Ervin, valamint a „noÁr” elnevezésű mozgalom vezetője, Molnár Áron, vagy éppen a diáktüntetések hangadója, Pankotai Lili. De az ügyvédjét is a baloldalról választotta ki Magyar Péter, méghozzá a korábbi MSZP–SZDSZ-kormány igazságügyi miniszterét, Bárándy Pétert.

Kérdés tehát továbbra is, hogy kik és milyen céllal finanszírozták Magyar Péter két nagyszabású demonstrációját.

David Pressman is kereste már Magyart

Amerikai kapcsolatok