Nyárias idő után megérkezett az eső, jön a szél és akár fagyhat is

A Köpönyeg.hu előrejelzése:

Kedd

Északnyugat felől mindenhol beborul az ég, és többfelé várható eső, zápor, délkeleten zivatar is. Az északnyugati szél nagy területen lesz erős, olykor viharos, mellyel kb. 15 fokkal hidegebb levegő zúdul be hazánk térségébe. Markáns lehűlés várható, napközben szinte semmit sem emelkedik a hőmérséklet.



Szerda

Erősen felhős, vagy borult lesz az ég. Eleinte délen és keleten, később a középső és a keleti területen várható újabb eső, záporeső. Az északi szél sokfelé megerősödik. 11-12 fok körül alakul mindössze a hőmérséklet délután.



Csütörtök

Erősen felhős idő valószínű, majd nyugat felől lassan csökken a felhőzet. A keleti tájakon még szórványosan eshet az eső. Viharossá fokozódik az ÉNy-i szél. Reggel 3, délután 13 fok valószínű.



Péntek

Napos, gomolyfelhős időre van kilátás. Csak elszórtan alakulhat ki zápor. Hideg lesz a reggel, többfelé fordulhat elő talajmenti fagy, sőt akár 2 méteres magasságban is fagyhat! Délután 10-15 fok ígérkezik.



Szombat

Az erősen felhős égből szórványosan fordulhat elő záporeső. Ismét erőre kap az északnyugati szél. Marad a hűvös idő 12-13 fok körüli maximumokkal.