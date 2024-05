Gyurcsányt szidta a hvg-interjúban Magyar Péter, majd a cikk megjelenése után kihúzatta, a hvg meg ki is húzta - fotókkal

A Media1 arról ír, hogy sikerült fotókkal is dokumentálni, hogy a hvg hetilap május 23-án, csütörtökön nyomtatásban megjelent, majd utána online, a hvg360-on is megjelent interjúban Magyar Péter, a Tisza Párt alelnöke arról beszélt, hogy Gyurcsány Ferenc fociultrákat vetett be 2006-ban:

De ha ők nem vetik be a fociultrákat, mint Gyurcsány tette 2006-ban, ha ők nem támadnak ránk, akkor béke marad az utcán.”

Magyar Péter és Gyurcsány Ferenc Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd, Hegedüs Róbert

A nyomtatásban és online megjelent interjú tartalma később viszont online, váratlanul jelentősen megváltozott, ugyanis eltűnt a mondatból az egykori miniszterelnök neve - írja a lap.

Íme először az online és nyomtatásban elérhető változatról egy-egy fotó, majd alatta, hogy mi lett az online közölt szöveggel azután.

A HVG Hetilap interjúja Magyar Péterrel, itt még az eredeti szöveggel

A HVG interjú A képen pirossal aláhúzva a gyurcsányozós mondat

Ahogy írja a lap, alább látható, hogy utólag hogyan változott meg a szöveg később az online-on. Gyurcsány neve eltűnt a mondatból és lecserélték a mondatot a következőre:

De ha ők nem vetik be a fociultrákat, ha ők nem támadnak ránk, akkor béke marad az utcán.”

A HVG360-on frissült interjúrészlet Magyar Péterrel

A hvg szerint Magyar Péterék leokézták az eredeti változatot, később mégis ők íratták át velük

A Media1 pénteken elérte a hvg szerkesztőségét, hogy megkérdezze mi az oka, hogy az interjú ezen részét utólag ilyen jelentősen megváltoztatták. A következő válasz érkezett a laphoz.