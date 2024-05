Hamarosan egy színpadra áll Magyar Péter a baloldal vezetőjével, Gyurcsány Ferenccel

2010 előtt Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon köré egy szűk, bizalmi emberekből álló csoport szerveződött, mely csoportnak egy része bár háttérbe vonult, sosem tűnt el, sőt,

ők voltak azok, akik a közvélemény szeme elől rejtve azon dolgoztak, hogy külföldi segítséggel megbuktassák a békepárti kormányt 2022-ben.

Miután ez egy zárt, bizalmi csoport, ide bekerülni aligha lehet, mondhatni a személyi állomány adott, olyan személyekről beszélünk, akik már 2010 előtt bizonyították hűségüket, és azóta is azon dolgoznak, hogy a hazai jogszabályokat megkerülve, a kiskapukat kijátszva segítség a baloldalt, hogy a politikai céljaikat elérjék.

A Magyar Nemzet szúrta ki, hogy az egykori baloldali kormányfő nevével fémjelzett datadatos csoportból több szervezet is felbukkant a Talpramagyarok.hu adatvédelmi tájékoztatójában. Lehet még hatósági ügy ebből az adatvédelmi ügyből?

Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke korábban jelezte, hogy a Talpramagyarok.hu adatkezelője tisztességtelenül és jogszerűtlenül járhatott el. Azt is hozzátette az adatvédelmi hatóság elnöke, hogy jelenlegi is több olyan eljárás van a 2022-es választásokkal kapcsolatban, ahol a datadatos csoport feltűnik. Mindebből kifolyólag nem zárható ki, hogy nemcsak a Szuverenitásvédelmi Hivatal érdeklődését kelti fel Magyar Péter szervezete, hanem még az adatvédelmi hatóság is vizsgálatot fog folytatni.

Mennyire hitelesek azok a baloldali közvélemény-kutatások, amelyek Magyar Pétert és pártját 24 százalék körül mérik? Lehet ezeknek hinni?

A 2022-es választás előtt tapasztalhattuk, hogy egyes cégek olyan megállapításokat tettek, melyek azt érzékeltették, hogy a baloldal és a jobboldal fej fej mellett áll. Ebből kifolyólag érdemes több adatot is figyelembe venni, így azokat az adatokat, melyek nem valósak, könnyebben kiszűrhetők. Azt fontos hangsúlyozni, hogy a baloldali szavazótábor jelentős része nem kötődik szorosan egyik párthoz sem, így a vándorlás a pártok között jelentős lehet, akár rövid időn belül is. Ugyanakkor ezek a szavazók, ahogy nem voltak hűségesek a volt pártjukhoz, úgy Magyar Péterhez sem hűségesek, ezek a rajongók folyamatosan keresik az újabb és újabb sztárokat, akik azt ígérik, hogy megbuktatják a jelenlegi kormányzatot.

Fotó: Nézőpont Intézet

A baloldali Medián szerint is csak a baloldalt osztotta tovább Magyar Péter felbukkanása. Ön egyetért ezzel?

Mostanra gyakorlatilag közmegegyezés van arról, hogy Magyar Péter nem a Fideszt gyengíti, ezt a Nézőpont Intézet legutóbbi közvélemény-kutatása is alátámasztja. A baloldalon lényegében kialakult egy Gyurcsány-párti ellenzéki blokk és egy Gyurcsány-ellenes ellenzéki blokk. Ez a két tábor fog majd megküzdeni egymással a mostani választások alkalmával. Ugyanakkor a múltbeli tapasztalatok alapján nem kizárható, hogy a választások után ez a két tábor újra összefog, ahogy a Momentum, vagy a magát jobboldalinak mondó Márki-Zay is összefogott Gyurcsánnyal, úgy Magyar Péter is idővel egy színpadon léphet fel a bukott kormányfővel.

