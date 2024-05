Karácsony Gergely egy csődtömeg, aki teljes mértékben kudarcot vallott Budapesten

Az egész ügy szürreális. Tökéletesen megmutatja, hogy hol tart ma a baloldali nyilvánosság. Nincs objektív tájékoztatás, valódi adatközlés. Csak színház. Ehhez nincs mit hozzáfűzni. Talán csak annyi, hogy most legalább lebuktak. A baloldalon láthatóan a csalástól sem riadnak vissza annak érdekében, hogy minden lehetséges módon támogassák Karácsony Gergelyt, illetve a mögötte álló Gyurcsány Ferencet. Ennek véget kell vetni, mert ez nem jó a fővárosnak!

Nem kell fideszes szavazónak vagy Fidesz-szimpatizánsnak lenni ahhoz, hogy belássuk, minden fővárosinak érdeke, hogy egy rátermett vezetőjük legyen. Karácsony az elmúlt öt évben jószerivel csak bénázott, miközben a tönk szélére juttatta a fővárost. Budapest fejlődése nem pártpolitikai kérdés.

Az természetes, hogy a fővárosban olyan szavazók is vannak, akik nem a Fideszt támogatják. De itt most arról van szó, hogy a fővárosnak mi a jó. A fővárosnak pedig az a jó, ha újra irányba áll és lendületesen fejlődik. Erre vitán felül Szentkirályi Alexandra a legalkalmasabb jelölt.

Hidvéghi Balázs szerint óriási a tét: háború vagy béke. Fotó: Polyák Attila - Origo

Ön az elmúlt években európai uniós képviselőként dolgozott. Mit látott Brüsszelben, tapasztalt-e hasonlót ott, mint ami most a fővárosban történik?

Rendkívül érdekes időszak volt a hazám szolgálatában eltöltött idő Brüsszelben, és tapasztaltam hasonló tendenciákat. Az itthon látható Gyurcsány- vagy Karácsony-féle baloldali tempó és hozzáállás gyakorlatilag egy az egyben megvan kint is. Az uniós intézmények végletesen átpolitizáltak, és elcsúsztak egy radikális, erőszakos baloldali politika irányába. Ezt nevezhetjük nyugodtan újmarxistának is. A helyzet az, hogy mára ezek a baloldali, liberális erők váltak a szabadság legnagyobb ellenségeivé. Be akarják tiltani mindazokat, akik mást mondanak vagy mást gondolnak a világról, mint ők. Ennek kiváló példája volt a NatCon konferencia is. Erőszakkal akarták elhallgattatni a békepárti politikusokat.