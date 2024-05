Állami vezetők meggyilkolásáról fantáziálnak Magyar Péter ultraradikális baloldali követői

A Magyar Nemzet arról ír, hogy a Robert Fico elleni szerdai merénylet óta egyre szélsőségesebb, egyre erőszakosabb kommentek jelennek meg a Magyar Pétert támogató közösségimédia-csoportokban. A baloldal új reménységének követői tömegesen örvendeznek a szlovák kormányfő életveszélyes sérülésein, és abban is sokan reménykednek, hogy Orbán Viktor miniszterelnököt is hasonló támadás éri. A kegyetlenségben és a közönségességben egymásra licitáló kommentek között olyan is található, amelyik az állami vezetők elleni merényletek rendszeressé válását is kívánatosnak tartja.

Vágólapra másolva!

A véres erőszak iránti vágyakozás és a gyűlöletkeltés továbbra is kiemelt téma a Magyar Péter követőit összefogó egyik számottevő közösségimédia-csoportban. Magyar Péter

Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet Miután szerdán lőfegyveres merényletet követtek el Robert Fico szlovák miniszterelnök ellen, egyebek mellett a magyar kormányfő életének kioltására buzdító döbbenetes kommentek jelentek meg a Talpra Külföldön Élő Magyarok! nevű Facebook-csoportban, amelyet Láng Balázs, Magyar Péter lelkes támogatója, régi baloldali háttérember hozott létre - írja a Magyar Nemzet. A hergeléshez maga Láng is hozzájárult azzal a sokat sejtető – ám később módosított – hozzászólásával, hogy „Mindenki tegye a kezét a szívére: mi az első gondolatotok? Nem, ó nem, hessentsétek el!” Ezt követően Láng óvatosan fogalmazott, de továbbra is provokálta a csoport tagjait: „Szegény Fico, úgy látszik, a szlovákoknál hamarabb elszakad a cérna.” A gyűlöletcunami csütörtökön is folytatódott, amihez ismét Láng Balázs adta meg az alaphangot: „OV majd még kevesebbet megy az emberek közé...”. Eközben az önmérsékletre és józanságra intő hozzászólásokat rögtön lehurrogták. Így például amikor az egyik felhasználó úgy vélte, hogy a merénylet nem megoldás semmire, egy másik azzal opponált, a támadás mégiscsak hasznos eszköz lehet a szlovák kormány megrendszabályozására: „annyiban csak, hogy elgondolkoznak, talán magukba szállnak, de valszeg csak a már meglévő paranoia erősödik fel és az adókból többet költenek a biztonságra”. Az áldozathibáztatás is visszatérő pontja a Láng Balázs oldalán a merénylet óta megjelent kommenteknek. „Ha felépül, talán tanul saját hibájából. Okos ember más hibájából is tanul, vajon az országunk m.elnöke tanul ebből? (nem hinném, de hátha)" – írta megint egy másik felhasználó, az Orbán Viktornak irányzott fenyegetést sem hagyva ki a hozzászólásából. Hasonló hangvételű, agresszív és uszító kommentek születtek Magyar Péter moderátorokkal működtetett Discord-csoportjában is. „Felkészül: Orbán” – írta csütörtökön az egyik ottani felhasználó. Egy másik pedig már általánosítva hergelt a politikusok ellen, nem rejtve véka alá, hogy kívánatosnak tartaná, ha rendszeressé válnának az ellenük irányuló merényletek: „mondjuk én nem is védeném őket, se kordonnal, sem felvezetéssel, sem útlezárással... amelyiknek van pénze, védje meg magát. Lecserélhetőek. Sőt: minél gyakrabban cserélődnek, annál jobb. Tudod: alsónemű...”. Egy másik helyen ugyanez az ember azt is írta, hogy „egyáltalán nem kellene politikusokat sajnálgatni azért, mert politikusok”. Majd megjegyezte, hogy Magyar Péternek semmit sem kellene reagálnia a merényletre. Magyar csoportjában megosztottak egy olyan képernyőfotót is, amelyen a Robert Fico halálában reménykedő kommentek állnak. „Ez egy akkora gazember, hogy durva lenne a sorstól, ha ezt a merényletet túlélné” – olvasható az egyik hozzászólás, amelyre a másik kegyetlenségben, cinizmusban és közönségességben is rálicitál: „nagyon remélem, hogy nem éli túl… lehet nagypofájú módon g.ciskedni, de előbb-utóbb súlyos következményei lesznek”.

Robert Fico ellen szerdán, a szlovák kormány kihelyezett ülése után követett el lőfegyveres merényletet Juraj Cintula, akit a helyszínen azonnal őrizetbe vett a rendőrség. A szlovák miniszterelnököt megoperálták, időközben magához is tért, ám állapota továbbra is súlyos.