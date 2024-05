Meg kell tanulnunk ügyfélként gondolkozni

O: Mi a legfontosabb a jó ügyfélélmény kialakításában?

Mózes István, ClientFirst Consulting Kft. ügyvezető valamint Boczán Viktor, Provident Pénzügyi Zrt. vezérigazgató.

BV: Az a legfontosabb, hogy az ügyfeleinknek mindig pozitív élményben legyen részük. Ezt nem könnyű elérni, de nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy ezt megvalósítsuk. A Providentnél havonta 1000 db ügyfél-visszajelzést dolgozunk fel és elemzünk ki annak érdekében, hogy fejleszteni tudjuk szolgáltatásaink minőségét. A gyakorlat egyébként nem Magyarország-specifikusak: a vállalatnak van egy európai dedikált ügyfélélmény csapata, ami a többi európai piacunkon is méri és fejleszti az ügyfélélményt. Megosztjuk egymással a legjobb tapasztalatokat és segítünk egymásnak a kihívások hatékony kezelésében.

O: Hogyan adnak visszajelzést a kollégáknak arról, hogy jól végzik munkájukat, mint például egy ilyen díj elnyerése esetén?

BV: Létrehoztunk hírlevelet a vállalaton belül, ami kifejezetten az ügyfélélményről szól, és amiben többek között rendszeresen beszámolunk a kiemelkedően teljesítő kollégákról és csapatokról. Hiszek abban, hogy a rendszeres visszajelzés és a jól végzett munka méltó elismerése kellő motivációt teremt arra, hogy a kollégák továbbra is aktívan versenyezzenek egymással és saját magukkal, hogy minél tökéletesebb ügyfélélményt tudjanak nyújtani.

O: Milyen terveik vannak a jövőre nézve?

BV: Először is szeretnék köszönetet mondani minden kollégámnak, akik kiemelkedő teljesítményükkel hozzájárultak ahhoz, hogy ezt a díjat tizedik alkalommal is el tudtuk hozni. Ez nem kis teljesítmény volt, ezúton is gratulálok nekik hozzá! Ezután sem fogunk ülni a babérjainkon: mindig van hová fejlődni, és nagyon jó lenne, ha a következő alkalommal a két második helyünket is tovább tudnánk javítani és azokban a kategóriákban is felállhatnánk a dobogó legfelső fokára, mert ez azt jelentené, hogy újabb nagy lépést tettünk afelé, hogy ügyfélként gondolkozzunk, és megtaláljuk azt, amitől valóban pozitív ügyfélélményben lehet része ügyfeleinknek.