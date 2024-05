Orbán Viktor: Aki a békére szavaz, a Fideszre szavaz!

A kormányfő azt írja, hogy:

Aki a békére szavaz, a Fideszre szavaz!

Ma ez már a második bejegyzése Orbán Viktornak, korábban azt írta, hogy:

Dübörög a kampány. A béke a tét!

– írta a közösségi oldalán Orbán Viktor kormányfő.

Mint arról korábban beszámoltunk, Orbán Viktor interjút adott a Patriótának. A miniszterelnök beszélt a Fico elleni merényletről, a háborúról, az európai gazdaságról, a sorkatonaságról, illetve az új világrendről. Az orosz-ukrán háború kapcsán szóba került a "győzelemhez" vezető európai stratégia is, az amerikai-kínai versengés, illetve az Európai Unió jövője is. Az is kiderült, hogy mi, magyarok hogyan tudunk kimaradni ebből a háborús pszichózisból.