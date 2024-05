Itt nézheti meg Orbán Viktor óriási érdeklődéssel várt nagyinterjúját - videó

Bohár Dániel első kérdéseben arra volt kíváncsi, azt kérdezte Orbán Viktor kormányfőtől, hogy mire gondolt akkor amikor meghallotta, hogy egy politikai merényletet követtek el Robert Fico kormányfővel szemben. A kormányfő elmondta, hogy az első gondolata az volt, hogy meghalt-e Fico vagy sem. Mint mondta, azért mert a magyar nyelv jó, de a fordításokkal mindig midig baj van, mert tehát rálőttek, meglőtték, lelőtték, ezekben különbség van.

Tehát az első ez volt, hogy túlélte vajon, mégiscsak a barátinak nevezhető viszonyban vagyunk - mondta a kormányfő. Az első dolog, hogy szíven ütött, és gondoltam, hogy csak meg ne haljon.

A második gondolata szavai szerint az volt, hogy jó nagy bajban van, mert most akkor Brüsszelben a következő alkalmakkor egyedül marad ha háborúról, meg még néhány egyébként fontos kérdésről van szó, mert a szlovák miniszterelnök nemcsak egyet szokott a magyar állásponttal érteni, hanem ezt képviselni is szokta az azonos álláspontot.

A harmadik meg az volt, hogy mindjárt jönni fog Hajdu tábornok úr, és rá erőltet mindenfajta extra biztonsági szabályokat, amiket utál, és valahogyan ki kell bújnia alóluk - tette hozzá.

Bohár Dániel következő kérdése atomfegyverek, atomháború, atomcsapás kérdéskörét érintette. Mint ismert, Macron elnök beszélt hasonlókról, de aztán lehetne idzéni a lengyel elnököt, de akár a svéd miniszterelnököt is - mondta Bohár. Ön személyesen ismeri ezeket az embereket, akik most a mai napokban is atomfegyverekről, atomfegyverek bevetéséről beszélnek. Ön szerint Hirosima után van olyan ember, aki ezt komolyan gondolja? - tette fel a kérdést Bohár Dániel.

A miniszterelnök elmondta, hogy természetesen van, mert közben a technológia is fejlődött, és a mi szemünk előtt, most, hogy atombomba, akkor megjelenik a gombafelhő, Hirosima, meg Nagaszaki, de közben a nukleáris technológia az megjelent egyszerűbb formában is.

Volt egy vita, hogy talán a britek vagy az amerikaiak valahogy nukleáris dúsításon átesett eszközöket adtak, lőszereket alapvetően az ukránoknak. Aztán itt vannak az úgynevezett harctéri vagy technikai atomfegyverek, amelyek nem ezek a hatalmas nagy, nem tudom hány mega erejű bombák, hanem kifejezetten a harctéren harcoló egységeket lehet velük a többi eszközhöz képest hatékonyabban megsemmisíteni

- mondta Orbán Viktor.

A miniszterelnök kitért a hatalmas rakétákra, a kicsikre is, meg az interballisztikus nagy rakétákra is, amelyekkel ilyen Hirosimát, sokszorosan meghaladó erejű atombombákat, tölteteket lehet célba juttatni. Tehát szerinte az európai politikusok, amikor erről beszélnek, akkor leginkább taktikai, elrettentő eszközként gondolnak az atombombára és nem olyanra, amit ténylegesen be kell vetni. A probléma az a kormányfő szerint , hogy senki sem gondolta a második világháborúban sem, hogy majd be kell vetni, vagy be fogják vetni az amerikaiak, meg általában a háborúk elején nem azt szokták gondolni, amit a közepén, meg a végén gondolnak, és az elején még nagyon civilizáltan azt szokták gondolni, hogy bizonyos dolgok persze nem történhetnek meg akkor sem, hogyha egyébként durva lesz a helyzet a frontvonalon, aztán minden megtörténik, a lehető legrosszabb forgatókönyvek valósulnak meg. Szerinte ennek a lehetőségnek nincsenek tudatában azok, akik ezeket mondják.

Bohár felvetétésre miszerint rossz jel hogy ha beszélnek ezekről a kormányfő elmondta, hogy vannak szavak, amelyek egyre-másra tűnnek föl, lassan közhasználatúvá válnak, és riasztóak önmagukban is.

Tehát mondjuk azt, hogy Ukrajna NATO misszió, NATO misszió Ukrajnában, tehát ettől fölárassza az ember hátán. Aztán itt vannak a taktikai atomfegyverek. Aztán a dúsított eljárással fölturbózott lőszerek. Aztán a világháború maga

- sorolta a kormányfő. Aztán katonákat kéne küldeni egy védelmi szövetség nevében, mint a NATO, egy a védelmi szövetség területén kívül eső területekre egy másik ország, vagy két másik ország között zajló háborúban. Ezek rémisztő dolgok, csak kezdünk hozzászokni.

A kormányfő elmondta, hogy most kialakult helyzet miatt olvasgatja az I. és II. világháború előhangját jelentő naplókat, visszaemlékezéseket, vannak köztük nagyon őszinték is, hogy hogyan volt háborús hangulatban egy egész kontinens, egy egész ország.

Maguk az emberek is, de a politikai vezetők is milyen felelőtlenül és átgondoltság nélkül ígérték azt, hogy ez gyorsan befejeződik, ez limitált lesz, és így tovább, és így tovább, mert hát egyetlen világháború sem kezdődött úgy, hogy kiálltak a vezetők és proklamálták, hogy mostantól pedig világháború lesz, tehát nem így kezdődik. Érdemes ezt megtenni. Valahogy az ezzel kapcsolatos rezisztencia a nyugatiak fejében kevésbé erős, mint a mienkben.

Nem tudom, mi az oka, sokat gondolkodom ezen. Talán az, hogy ők szoktak is nyerni ilyen háborúkat - tette hozzá.

Ők a győztes oldalon voltak, van, aki két világháborúban is. Mi mind a két alkalommal a vesztes oldalon voltunk, ezért a mi reflexeink mások. És mi szerintem közelebb vagyunk a háború valóságához. Mert a háború valósága az szörnyű. Tehát lehet okosakat mondani stratégiai elrettentésről, de amikor a háború kitör, ott kezek, lábak, fejek hiányoznak, ott asszonyok maradnak özvegyen, ott gyerekek lesznek árvák.

- hangsúlyozta a kormányfő.

Rossz esetben, most Ukrajnában ilyen eset van, egész nemzedékek esnek ki egy nemzetnek az életéből, olyan élőerő veszteség van, amit lehet, hogy egy nemzet ki se tud heverni, szerintem mi is szenvedünk még mindig az első világháborús veszteségeinktől.

Tehát az iszonyata a háborúnak, az itt Magyarországon a mi számunkra azonnal beugrik, a bombatölcsérek Pesten, a lebombázott város, és úgy látom, mintha nyugaton ez a reflex, hogy azonnal beugranak ezek a riasztó személyes élményeket, mármint a családok személyes élményeit tartalmazó képek, mintha nem lenne ilyen automatikus.

Arról, hogy ezek a folyamatok vezethetnek-e harmadik világháborúhoz, a kormányfő elmondta, hogy benne vagyunk egy olyan folyamatban, amiről lehet, hogy tíz év múlva azt fogják mondani, hogy ez már a harmadik világháború előeseményeihez vagy kezdeti eseményeihez tartozott.

Amikor az első világháború elkezdődött, akkor valami olyasmit mondtak, hogy ez a harmadik Balkán háború. Vagy amikor a németek lerohanták Lengyelországot, akkor danzigi konfliktus, aztán Molotov - Ribbentrop paktum, de nem gondolták, hogy ebből egy világméretű, tízmilliószám áldozatokat szedő háború kerekedik ki.

-mondta a kormányfő.

De mikor most a történészek megírják ezeknek a háborúknak a történetét, akkor ezekkel a kezdő lépésekkel írják meg a könyveiket. Tehát nem zárható ki, hogyha a dolgok rosszra fordulnak, és nem tudjuk megfékezni a Brüsszelben kialakult háborús pszichózist, az örvényből nem tudjuk kiragadni az európai politikát, ebből a háborús örvényből, akkor lehet, hogy úgy írják majd meg ezeknek az éveknek is a történetét, mint egy nagy európai világháború első egy-két évének epizódjait - mondta Orbán Viktor.