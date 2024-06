Bayer Zsolt: Elment mulatni a Péter

Ezt onnan lehet tudni, hogy állandóan a Rogán ügynökei meg provokátorai üldözik.

Most is, a belvárosi szórakozóhelyen, ahol Péterből előmászott a Péter, s nekiállt úgy viselkedni, ahogy az lényéből fakad. Kötekedett, beszólt a csajoknak, egyre agresszívabb lett, aztán elvett és eldobott egy telefont, aztán a biztonságiak kizavarták, az utcán még velük is dulakodott kicsit, meg fenyegetőzött, hogy „fent lesz a neten!”, - hát persze, hogy fenn lesz, ez a pszichopata senki ott éli az egész szánalmas, pitiáner, szar életét, aztán hazatakarodott a Péter, megúszva, hogy néhányan az ott lévők közül rendesen pofán vágják végre. Istenem, Tusnádon is mindig ezt a nyomorultat akarták pofán vágni, főleg a székelyek, mert ők még nálunk is sokkal nehezebben viselik a legbelül lakó hernyókat, de ez most már mindegy is, a lényeg, hogy Peti elment szórakozni, hogy kipihenje a „lelkileg borzasztóan megterhelő heteket”, s ott, a belvárosi elit dizsiben is csak azt adta, ami a lényege.

Hiszen nem is adhatott volna mást.

Aztán még posztolt valamit a Péter melegében, seggrészegen, valamit a Tóniról meg bizonyos Steve Klorrárról, de ezt gondos kezek gyorsan eltüntették.

Aztán kialudta magát a Péter, és posztolt megint, és akkor megérkeztünk oda, ahová mindig megérkezünk, ahová a narcisztikus pszichopaták, a legbelülről végleg a fényre kiköltözött hernyók mindig megérkeznek – ide:

Egy fideszes, fizetett provokátor tönkretette az esténket.

Világos. Mi más is történhetett volna?

Továbbá – ez a másik lényeges pont:

Minden olyan sajtóorgánummal szemben eljárást indítunk, amelyek a tényeket szándékosan elferdítik.

Hát persze.

Most ott tartunk, hogy a hernyó élete hátralévő részében pereskedni fog, annyiszor ígérte ezt meg, amióta le kellett költöznie a skyboxokból „az emberek közé”.

És el ne felejtsük, még a Juszt Lackótól is „ki kell kérnie” az „eredeti felvételt”, ezt is megígérte, ugyanis látta az egész világ, mit mondott, de ő állította és állítja, nem azt mondta.