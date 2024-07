Pokoli hőségre készülhetünk a hétvégén

Ahogy az Origon is beszámoltunk róla, június végén elviselhetetlen hőség volt az ország több területén. A meteorológiai szolgálat több riasztást is kiadott. A napi középhőmérséklet volt, hogy 27 fok felett maradt és több helyen is 37 fokos csúcshőmérsékletet mértek.

Az elmúlt néhány nap időjárása hűvösebb volt, de a hét folytatásban ismét rákapcsol a nyár.

Száraz, meleg léghullámok érkeznek, így hétvégétől ismét kánikulára készülhetünk.

A Hungaromet előrejelzése szerint a jövő héten a szokásosnál melegebb időre kell számítani. A maximum-hőmérséklet diagrammokon is jól látható, hogy egyre nagyobb eséllyel mérhetünk majd 30 - 35 fokot is elérő csúcsértékeket. Néhány helyen ugyan kialakulhatnak záporok, zivatarok, de ezek csak átmenetileg hűtik majd le a levegőt.

Ha otthon maradunk, akkor is érdemes vigyázni, mert a kánikula ott is veszélyes tüneteket okozhat, főleg az emeletes társasházakban, panelokban. Korábban összegyűjtöttünk pár apró praktikát, amellyel könnyedén lehűtheti lakását! Arról is írtunk korábban, mit javasol az orvos: Hét tipp, ami megkönnyíti a hőség elviselését.