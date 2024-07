Így védik a taxis hiénák helyeit a budapesti kigyúrt verőemberek - videó

A Váci utca közelében parkolt egymás mögött, két taxis hétfőn délután.

Az első autó sofőrje, aki egy független taxis, azaz belvárosi hiéna, megvárta míg társa a helyszínre ér, majd ketten a mögötte lévő taxisra támadtak.

A TikTok-ra felkerült videót, a hivatásos taxis fedélzeti kamerája rögzítette, amin jól látszik, az első autó sofőrje addig nem szált ki a kocsiból, míg társa, egy törött kezű férfi oda nem ért hozzá, aki kivágta a taxis autójának a jobb első ajtaját, majd számon kérte a kocsiban ülő férfit, hogy mer a taxisoknak fenntartott helyen parkolni. Ismét jelezzük, arra a helyre, ami a taxisoknak van fenntartva.

Mi van öcsém, mit csinálsz, te itt?

- ordibálta a törött kezű férfi, akinek a hivatásos taxis elmondta, hogy egy utast vár, aki ezt a címet adta meg neki. Eközben az elől parkoló taxi sofőrje is oda ért és ő is üvöltözni kezdett, majd mindketten trágár szavakat ordibáltak az autóban ülő férfinak.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, egy férfi június 6-án kora reggel kezdett ámokfutásba Palma belvárosában. Mint kiderült, a férfi beült a taxiba, majd agresszív, lekezelő hangnemben követelte a sofőrtől, hogy vigye el a S’Arenal nevű nyaralónegyedbe. A taxisofőr ki akarta szállítani a kocsiból, majd rövid vitát követően a brit férfi előrántott egy fa-és bőr lyukasztására szolgáló éles szerszámot, és megfenyegette a taxist. A halálra rémült sofőr végül kimenekült az autóból, mire a támadó zsebre rakta a telefonját, és a közeli buszmegállóhoz indult. A férfi ezután felszállt egy buszra, amit a sofőr emiatt kénytelen volt kiüríteni, a többi ember biztonsága érdekében.

Az utasokkal együtt ő maga is leszállt, és amikor már a férfi egyedül ült a buszon, bezárta az ajtaját, és értesítette a rendőrséget. Amikor a rendőrök megérkeztek, a férfi mezítláb ült a busz leghátsó ülésén, maga felé fordította a nála lévő éles tárgyat, és azzal fenyegetőzött, hogy kárt tesz magában. A rendőröknek csak sokadik kísérletre sikerült rávenniük a férfit, hogy az eszközt dobja le a földre, ezután letartóztatták. Megtalálták nála a taxis telefonját is, amelyet visszaadtak a sofőrnek. Egyelőre nem tudni, hogy a férfi továbbra is letartóztatásban van-e, vagy óvadék ellenére szabadlábra helyezték. A nyomozás folytatódik.