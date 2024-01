Eötvös Péter 1944-ben született Székelyudvarhelyen. Zeneszerzői és karmesteri diplomáit a budapesti Zeneakadémián és a Kölni Zene- és Táncművészeti Főiskolán szerezte, pályáját a Vígszínház zenei vezetőjeként, majd Karlheinz Stockhausen és Pierre Boulez munkatársaként kezdte.

Pályafutása alatt Európa legnagyobb zenekarait vezényelte, többek között a Berlini, a Müncheni, a Londoni, a Los Angeles-i és a Bécsi Filharmonikus Zenekart, a Royal Concertgebouw Orchestrát, rendszeresen fellép a legnagyobb rádiózenekarok dirigenseként.

Vendégkarmesterként meghívást kapott a legnevesebb operaházaktól (Scala, Royal Opera House, La Monnaie, Glyndebourne Festival Opera, Théâtre du Châtelet), ahol olyan neves rendezőkkel dolgozott együtt, mint Luca Ronconi, Robert Altman, Klaus Michael Grüber vagy Robert Wilson.

Munkái mellett zenepedagógusként is tevékenykedik, 1992–1998 és 2002–2007 között a Karlsruhei, 1998–2001 között a Kölni Zeneművészeti Főiskola, a mai napig pedig a Bartók Szeminárium professzora, emellett világszerte tart mesterkurzusokat.

Zenekari műveit (Atlantis, zeroPoints, Shadows, Jet Streams, Levitation, CAP-KO, SEVEN, Cello Concerto Grosso) és operáit (Három nővér, Le Balcon, Angels in America, Love and Other Demons, Die Tragödie des Teufels) világszerte játsszák.

Számos díj és kitüntetés birtokosa, Magyarországon megkapta a Bartók–Pásztory-díjat (1997), a Gundel-díjat (2001), a Magyar Klasszikus Díjat (2001), a Kossuth-díjat (2002), a Bartók Béla-emlékdíjat (2006), a Magyar Kultúra Követe kitüntetést (2008), a Szent István-rend kitüntetést (2015).

Külföldi elismerései közül néhány: Prix Claude Rostand (1997/1998, a Három nővér című operáért), Officier de l'Ordre des l'Arts et des Lettres (1988), Royal Philharmonic Society zenei díja (2002), Commandeur de l'Ordre des l'Arts et des Lettres (2003), Pro Europa zeneszerzői díj (2004), Cannes Classical Award for Living Composer (2004), Arany Oroszlán életműdíj (2011). Eötvös Péter a berlini Művészeti Akadémia, a budapesti Széchenyi Művészeti Akadémia, a Drezdai Művészeti Akadémia, valamint a svéd Királyi Akadémia tagja.

Legújabb művét, a Valuskát az Opera megrendelésére készítette, melynek világpremierjére 2023 decemberében az Eiffel Műhelyházban került sor - írja az Operaház Facebook-oldala.