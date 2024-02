Karácsony Gergely és baloldali "harcostársai" egyre mélyebbre süllyednek a korrupciógyanús Lánchíd-botrányban, ugyanis egyre több bizonyíték derül ki, ők pedig egyre kétségbeesetten próbálnak hazudni. A hídpénzbotrány a dollárbaloldal egyik leggátlástalanabb ügye. Ami biztos: továbbra is rejtély, hogy a Lánchíd felújítását végző A-Híd Zrt. miért szerződött le elképesztő nagyságú, csaknem másfél milliárd forintnyi összeggel a százmilliós számlagyár miatt letartóztatott Vig Mór marginális piaci szereplőnek számító cégével, amelynek a gyanús ügyletet megelőző évben semmilyen bevétele sem volt. Feltehetően több száz milliót készpénzben fel is vehettek. A kérdések egyre csak sokasodnak, de az aggályokat Karácsonyék eddigi válaszai nem oszlatták el. Egyelőre arra sincs magyarázat, hogy annak pontosan mi a köze a Karácsonyék idején túlárazott hídfelújításhoz. Az korábban kiderült, hogy a Lánchíd felújítását elnyerő A-Híd Zrt. karácsonyi buliján feltűnt Tüttő Kata, Karácsony Gergely helyettese, és a főpolgármester is egyre zavarosabb dolgokról beszél. Legutóbb például az Instagram-oldalán próbált meg kampányolni egy videóban, de szégyenteljes lett a vége. Lebukott: A-Híd sapkában illegette magát. Olyan szoros az összefonódás Karácsony és a botránycég, A-Híd Zrt. között, hogy még Karácsony Gergely sapkája is a cégtől van. Az külön abszurd, hogy a Soros-féle Transparency International vizsgálgatta a dollárbaloldal hídfelújítási akcióját. Sejtjük, hogyan. A korrupciós botrány így elért a Soros-szervezethez is.

Mit kell tudni az A-híd Zrt.-ről?

Az A-Híd Zrt. és elődje, a Hídépítő Rt. a baloldali kormányzatok kegyeltje volt. A cégcsoport építhette meg például a Medgyessy–Gyurcsány-kormányok idején a kőröshegyi völgyhidat, amely alaposan megdrágult az évek folyamán. Pontosan úgy, mint napjainkban a Lánchíd felújítása, amelyen az Apáthy Endre-féle A-Híd dolgozott. A Magyar Nemzet összegyűjtötte a két, botrányt keltő beruházás részleteit és azok hasonlóságait.

A közelmúltra visszatekintve korántsem példa nélküli mindaz, amit a hídpénzbotrányban tapasztalhat most a közvélemény. A botrány lényeges pontjai kiválóan azonosíthatók.

Időhúzás a közpénzből finanszírozott beruházás körül. Megugró ár, már-már irreálisnak tűnő, de mindenképpen magyarázatra szoruló drágulás. A politikai felelősség maszatolása, másra mutogatás. Balliberális döntéshozók és környékükön eredményesen mozgó kivitelező.

Éppen ezt látjuk a Lánchíd felújítása körüli, egyre dagadó botrányban:

Karácsony Gergelyék baloldali városvezetésének fellépése nyomán új közbeszerzés indult, ötmilliárddal megdrágult a munka, ráadásul az eljárás az építkezés idejére a korrupció gyanúját ébresztő pénzmozgások estek.

A politikai felelősséget eközben senki nem vállalja, az érintettek szerint nincs is ügy, vizsgálóbizottságról így a Városházán mintha hallani sem igen akarnának.

Vig Mór és az A-Híd Zrt.

A Lánchíd-projekt megdrágulására egészen addig semmiféle magyarázat nem kínálkozott, ameddig ki nem pattant Vig Mór, a számlagyáras ügyvéd botránya. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 2023 őszén 33 helyszínen tartott házkutatást az ügyben, miután egy kiterjedt számlagyárra bukkantak. A Lánchíd-kivitelező Apáthy Endre-érdekeltség úgy került a képbe, hogy az ügy kapcsán az A-Híd Zrt.-től is bekért iratokat a hatóság, majd nemsokára kiderült, hogy

Vig Mórnak 1,4 milliárd forintnyi pénzt utalhatott a cég, amelyből a gyanú szerint valakik 900 milliót felvettek készpénzben.

Az utalások egybeesnek a Lánchíd-projekt kivitelezésének időpontjával. Az A-Híd jelenleg tagadja, hogy Vig Mórnak bármilyen köze lenne a beruházáshoz, ugyanakkor

az a mai napig nem világos, hogy milyen szolgáltatást nyújtott Vig az A-Hídnak ennyi pénzért.

Csak az összehasonlítás végett: az Apáthy-féle A-Híd Zrt. 2021. évi adózott eredménye 1,5 milliárd forint volt.

VAGYIS A VIG MÓRNAK KÜLDÖTT PÉNZÖSSZEG AKKORA, MINTHA A VÁLLALAT AZ EGY ÉV ALATT MEGTERMELT ÖSSZES PROFITJÁT ÁTUTALTA VOLNA A MEGANNYI KÉTES ÜGYBE KEVEREDŐ ÜGYVÉDNEK.

A kapcsolat

Az Atv.hu arról számolt be, hogy két év alatt, 2020 novembere és 2022 júliusa között a Lánchíd kivitelezését végző A-Híd Zrt. 1,4 milliárd forintot utalhatott Vig Mór, a praxisától eltiltott jogász cégének, a Sunstrike Hungary Kft.-nek. Az exügyvéd – aki nem mellesleg az Amnesty International Magyarország igazgatójának testvére – nevét egy több száz millió forintos számlagyár tavaly év végi felszámolásakor ismerhette meg a közvélemény.

A több büntetőeljárásban is érintett Vig Mór november vége óta letartóztatásban van, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pedig költségvetési csalás gyanúja miatt büntetőeljárást indított. Kiderült az is, hogy a NAV emberei tavaly novemberben ennek az ügynek a részeként több más helyszín mellett az A-Hídnál is házkutatásokat tartottak.

Ötmilliárdos drágulás

TARLÓS ISTVÁN ELKÉPZELÉSE SZERINT A LÁNCHÍDDAL EGYÜTT FELÚJÍTTATTÁK VOLNA A SZÉCHÉNYI VILLAMOSALAGUTAT ÉS A VÁRALAGUTAT IS, ÁM KARÁCSONYÉK EZEN PROJEKTEK MELLŐZÉSÉRŐL DÖNTÖTTEK,

és végül csak a Lánchíd felújítását vállalták.

MÍG AZ ÁTKELŐ RENOVÁLÁSA TARLÓS ALATT 21,8 MILLIÁRDBA KERÜLT VOLNA, ADDIG KARÁCSONYÉK VÉGÜL 26,7 MILLIÁRD FORINTOT FIZETTEK KI, ÉS A MUNKÁK CSAK MÁSFÉL ÉVES CSÚSZÁSSAL KEZDŐDHETTEK EL.

A Magyar Nemzet forrásai szerint a kis híján ötmilliárd forintos drágulást csak részben magyarázhatják a koronavírus-járvány jelentette nehézségek, mint például a beszállítói láncolat felborulása, vagy az infláció. A végső nyertes Apáthy Endre cége lett, az A-Híd Zrt. ráadásul a korábbi ajánlatokban lefektetett előleg hatvanszorosát kapta meg az új projekt során, a kötbér pedig feleződött.

A felújított hidat végül 2023 augusztusától vehették igénybe a gyalogosok is. Az előzetes megállapodások ellenére azonban az autósok most sem hajthatnak rá.

Tüttő Kata elszólta magát

Több tény is arra mutat, hogy a főváros baloldali vezetésének mindent tudnia kell a hídpénzügyről, de tagadnak.

Nem sokkal 2019-es kinevezése után rögtön a Lánchíd felújítását később elnyerő A-Híd Zrt. karácsonyi buliján tűnt fel Tüttő Kata, Karácsony Gergely helyettese.

Ez már akkor is rendkívül gyanús volt, főleg annak a fényében, hogy Karácsony Gergely még 2019-ben a maga teszetosza módján elszólta magát és azt mondta, hogy a jogszabályi korlátok ellenére azt szeretnék, hogy a Margit híd felújítására a Demszky-korszakban megbízást kapó konzorcium is indulhasson a közbeszerzésen. A Magyar Nemzet üzleti köröktől akkor úgy értesült, hogy az egykori konzorciumot alkotó három vállalat – Közgép, A-Híd Építő, Strabag – közül az A-híd volt a baloldali városvezetés favoritja.

Leleplező hangfelvétel

A hídfelújítás költségei már korábban szóba kerültek egy hangfelvételen, a Városháza-gate kulcsfigurája és beszélgetőpartnere között. A 2021 júniusában történt egyeztetésen az üzletember úgy fogalmazott:

El vannak foglalva ezzel a Lánchíd meg Blaha Lujza tér, meg ezek körüli fosztogatással meg osztogatással stb., stb.

A Magyar Nemzet által megszerzett hangfelvételek leirata szerint a beszélgetőpartner meglepődve kérdezett vissza, hogy „ebből ki lehet venni pénzt?", mire Bajnai Gordon exminiszterelnök „harcostársa" azt mondta, hogy a Lánchíd-felújításból úgy lehet pénzt kivenni, hogy „ötmilliárddal megdrágult és kisebb lett a tartalma".

Vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezik

Karácsony Gergely a kampány részének tekinti, hogy a korrupció lehetőségének felmerülése miatt vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte Brenner Koloman a Lánchíd-felújítás kapcsán.

Nem tudni egyelőre, áttekintheti-e fővárosi vizsgálóbizottság azt, miért drágult meg a Lánchíd felújítása. A testület létrehozását Brenner Koloman, a Jobbik főpolgármester-jelöltje kezdeményezte múlt pénteken, a javaslat részleteiről pedig ígérete szerint levelet küld Karácsony Gergelynek, valamint a Fővárosi Közgyűlés képviselőinek. A fővárosi Fidesz támogatja az elképzelést, Karácsony Gergely ugyanakkor a jelek szerint nem. A főpolgármester ugyan a Magyar Nemzet kérdésére nem válaszolt, ám az ATV-n, a péntek esti Egyenes beszédben elmondta véleményét a vizsgálóbizottság ötlete kapcsán.

Mi köze a fővárosi önkormányzatnak egy olyan nyomozáshoz – ami tudtommal nem is nyomozás, átadtak adatokat –, ami egy olyan cég irodájában volt, amellyel ugyan mi szerződésben voltunk, de amelynek ezer másik szerződése van?

– hárította el a kérdést a főpolgármester. Szavaiból az derült ki, hogy nem támogatja a vizsgálóbizottság felállítását. Kiemelte: a javaslatot a kampány részének tekinti.

A hídpénzbotrány főszereplőjének sapkájával pózol

Legfrissebb kampányvideójában egy A-Híd feliratú sisakkal a kezében beszélt Karácsony Gergely a budapesti tömegközlekedést is érintő változásokról. Mindez azért figyelemre méltó, mert

a főpolgármester eddig kategorikusan visszautasította még a kérdéseket is a hídpénzbotrányban.

Először nyilván frappáns ötletnek találta a főpolgármester és kommunikációs stábja, hogy a közösségi oldalát követők kérdéseit tartalmazó papírcetliket egy sárga munkavédelmi sisakban gyűjtötték össze, majd Karácsony onnan húzta elő egyenként a kiválasztottakat. A figyelmes néző számára azonban feltűnik, hogy

a sisak elején az A-Híd Zrt. felirat olvasható, vagyis annak a cégnek a neve, amelyik a Lánchíd botrányos felújítását végezte.

A nagyjából másfél perces, nyilvánvalóan több részből összevágott felvételen

EGYSZER CSAK „MEGFORDULT" A SÁRGA SISAK KARÁCSONY KEZÉBEN, BÁR LÁTHATÓAN IGYEKEZETT ELTAKARNI AZ A-HÍD FELIRATOT.

A főpolgármester pár napja még tagadta a botrányt

Karácsony néhány napja Brüsszelben az M1 helyi tudósítójának kategorikusan kijelentette, hogy nincs semmiféle botrány, mindez csupán a sajtó fantáziájának szüleménye, ezért nincs ok vizsgálóbizottság felállítására sem. Ugyanakkor azzal is próbált védekezni, hogy az említett 1,4 milliárd forintot még azelőtt utalta át Vig Mór cégének az A-Híd Zrt., hogy megkötötték volna a fővárosi önkormányzattal a Lánchíd felújítására vonatkozó szerződést. A pénzmozgások dátumairól nyilvánosságra került információk cáfolják Karácsonyt, de ha mégis a főpolgármesternek lenne igaza, akkor is rögtön adódik a kérdés:

honnan tudhat arról, hogy az építőipari vállalat mikor és kinek utalt át milliárdos tételben pénzeket?

Elviekben Karácsony Gergelynek nincs érdekeltsége az A-Híd Zrt.-ben, hiszen ő Budapest főpolgármestere.

A SZERDAI INSTAGRAM-VIDEÓ AZONBAN EGYÉRTELMŰEN ARRA UTAL, HOGY MÉGIS VOLNA MIT VIZSGÁLNI A HÍDPÉNZBOTRÁNY KAPCSÁN A VÁROSHÁZÁN.

Karácsony menekül az újságírók elől

Karácsony Gergely szerdán sem volt hajlandó válaszolni a hídpénzbotránnyal kapcsolatos kérdésekre. A főpolgármester a Fővárosi Közgyűlés előtt is elmenekült a sajtó elől – írta a Magyar Nemzet.

Egyetlen baloldali kerületvezető sem tud értelmes magyarázatot adni a hídpénzbotránnyal kapcsolatban. Mindezek ellenére nem támogatják vizsgálóbizottság felállítását sem, sőt van olyan is, aki nem is hallott a botrányos baloldalhoz köthető ügyről.

Az alábbi videóban megnézhetik a nevetséges válaszokat!

Vizsgálatot indított a Kehi

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal már megindította a vizsgálatot egy közérdekű bejelentés alapján, amiben Tényi István jogász felhívta a figyelmet, hogy a Vig Mór-féle számlagyár ügyében folyamatban levő nyomozás nyilvánosságra került részletei alapján olyan bűncselekmények is megvalósulhattak a Lánchíd munkálataival összefüggésben, mint a vesztegetés, a sikkasztás, valamint a hűtlen kezelés.