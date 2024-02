Alternatív hálózatával könnyen utat talál Joe Biden amerikai elnök nagyköveteihez az Action for Democracy – ez is megtudható a nyilvánosságra került új videókból. Ezzel a Soros-pénzen működő szervezet újabb saját állítását cáfolja. Kiderült ugyanis: nem igaz, hogy „nemzetközi tanácsadói" nem végeznek operatív munkát - írja a Mandiner.

A 2022-es magyarországi választásokba is beavatkozó Action for Democracy (A4D) újabb igaztalan állításáról hullt le a lepel az X-mikroblogplatformon (a volt Twitteren) nemrég nyilvánosságra került videófelvételek nyomán. Nemcsak az derült ki, hogy nem „mikroadományok" állnak alapvetően a szervezet mögött, hanem Soros György tőzsdespekuláns pénze, de egyúttal az is: az A4D nemzetközi tanácsadó testületének tagjai – köztük világhírű professzor, tábornok – a napi operatív tevékenységben is részt vesznek.

– Nemrég Varsóba utaztunk, és én szerveztem a találkozókat, mert tudja, könnyebb volt nekem találkozót kérni Brzezinski nagykövettel vagy a német nagykövettel – mondja Kati Marton, az A4D tanácsadó testületének elnöke (honlapjuk szerint csak tagja). (Ezek a szavai 1:49 és 2:09 között hallhatóak.) A találkozókra állítása szerint azért volt szükség mert ott – mármint Lengyelországban – hamarosan nagyon kritikus választások lesznek, nagyon kritikusak.

Marton kijelentése ellentmond az A4D saját honlapján olvasható kitételnek, miszerint a tanácsadó testület tagjai nem vesznek részt a napi döntéshozatalban, és nincsen tudomásuk a szervezet támogató tevékenységéről az egyes célországokban. Ezt az állítást egyébként korábban Márki-Zay Péter, a magyarországi ellenzék 2022-es miniszterelnök-jelöltje is meghazudtolta – feltehetően akaratlanul –, amikor azt nyilatkozta: Kati Marton és barátai nagyon sokan és nagyon sokat tettek azért, és gyűjtöttek a kinti magyarok és nyilván nem csak a magyarok körében ahhoz, hogy sikeres legyen ez a kampány.

A Magyar Nemzet korábbi cikksorozataa 74 éves Kati Martont Soros legfontosabb emberei közé sorolta. A budapesti elitkörnyezetben cseperedett Marton a magyarokat „hülye, ignoráns társadalomnak", Miskolcot pedig kellemetlen városnak nevezte.

Az A4D hazánk mellett az elmúlt két évben többek között Lengyelországot, Szlovákiát és Brazíliát nézte ki olyan „csatatérként", mint ahol a szuverenistákkal szemben a globális világrend érdekében lép fel az egyes választások alkalmával. Persze elsősorban „civil" csomagolásban, liberális NGO-kat és sajtótermékeket támogatva.

Demokrata párti diplomáciahálózat

Az A4D személyi hálózata az amerikai Demokrata Párthoz köthető, politikája annak érdekeit szolgálja. Így az új videókból arra is fény derül, az Orbán-ellenes motivációnak a demokráciával és a jogállamisággal kapcsolatos frázispuffogtatás felszíne alatt még az A4D szerint is az a magyarázata, hogy Orbán Viktor példaértékűvé lett a republikánusok körében, ezért kormányzása sérti a Demokrata Párt érdekeit.

A tanácsadó testületből a demokrata párti kapcsolathálója miatt Marton a legalkalmasabb arra, hogy az A4D számára alternatív, álcivil kvázi-diplomáciai hálózatot szervezzen. Befolyásos washingtoni és New York-i körökben korábbi televíziós újságíróként is jól ismert, és (időközben meghalt) amerikai hírességek volt feleségeként is otthonosan mozog. Így a jelenlegi amerikai külügyminiszter, Antony Blinken is személyes jó ismerőse. Marton második férje Richard Holbrooke, a Clinton-kormányhoz kötődő sztárdiplomata volt, esküvőjüket 1995-ben éppen Donald Blinken akkori budapesti nagykövet – a mostani külügyminiszter apja – Zugligeti úti rezidenciáján tartották.

Nehéz elképzelni, hogy Marton ne tudna az A4D céljai érdekében mozgósítani bármely amerikai diplomatát.

Korányi Dávid, a szervezet alapítója és ügyvezetője pedig korábban öt éven át dolgozott Brüsszelben. Ez az A4D uniós befolyását erősítheti.

A nyilvánosságra került videóban Marton által hivatkozott „Brzezinski nagykövet" Mark Brzezinski, a Biden-kormány jelenlegi varsói képviselője, Zbigniew Brzezinski egykori demokrata párti nemzetbiztonsági tanácsadó, az egyik legismertebb amerikai külpolitikai stratéga fia. Az A4D személyi összefonódásait erősíti, hogy az idősebb Brzezinski a főnöke, majd személyes jó barátja volt a magyar származású Charles Gatinak, az A4D egy másik tanácsadó testületi tagjának. Gati felesége, Toby Trister Gati pedig az amerikai külügy hírszerzési irodájának vezetője volt a Clinton-kormány idején, az 1990-es években.