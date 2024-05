Nem tudom, hogy milyen lesz a jövő, de azt már igen, hogy milyen rosszul működnek a dolgok

A 80 éves George Lucas kockás ingben, göndör, ősz hajjal, kifogástalan edzőcipőben érkezett a „Palais des Festivals” elegáns „nagyköveti” társalgójába. Az amerikai filmművészet magányos harcosa lassan beszél, hosszan válaszol a kérdésekre. A Star Wars-saga és az Indiana Jones megalkotója soha nem gyűjtött filmes trófeákat, épp ezért hihetetlen számára, hogy tiszteletbeli Arany Pálmát kapott, és, hogy a hetedik művészeti ág legendájává vált.

a színpadon: George Lucas

Fotó: AFP/Valery Hache

LE FIGARO: Milyen emlékei vannak az első cannes-i látogatásáról a THX 1138 idején 1971-ben?

George Lucas: „Nagyon izgultunk forgatókönyvíró társammal, amikor megtudtuk, hogy beválogattak minket a rendezői versenybe. (A film forgalmazója) a Warner Bros azt mondta nekünk: „Ez fantasztikus! De ne tervezzétek, hogy Franciaországba mentek! Szóba sem jöhet!” Ehhez képest összedobtuk Walter Murch-al (Lucas forgatókönyvíró társa) megtakarításainkat, ami nem volt sok pénz, és repülőjegyet vettünk. Részesei akartunk lenni az ünneplésnek. Miután odaértünk, kerestünk egy helyet, ahol megnézhetjük a filmet. Végül találtunk egy régi mozit a városközpontban, megvettük a jegyeket, nagyszerű érzés volt, hogy az emberek imádták. Évekkel később, amikor bemutattam a Star Wars egyik epizódját, valaki megkérdezte, miért nem mentem el akkor a THX 1138 sajtótájékoztatójára…. "Nekem senki nem mondta, hogy lesz sajtótájékoztató is!-válaszoltam” mondja Lucas nevetve a „Le Figaro” újságírójának.

Francis Ford Coppola

Fotó: AFP via Getty Images

A Coppola-hoz fűződő viszonyáról így beszél Lucas: „San Francisco-iak vagyunk, és egy kicsit mindketten törvényen kívülinek számítunk Hollywoodban. Akkor találkoztunk, amikor a Dél-Kaliforniai Egyetemre jártunk Los Angelesben. (Coppola) kicsit olyan nekem, mintha a filmes bátyám lenne, mert minden időnket filmnézéssel töltöttük. Amikor megalapította az „American Zoetrope”-ot, ő vett a szárnyai alá. Gyakornok voltam az 1967-es „Szivárványvölgy”-ben és annyit mondott, hogy „a forgatásra minden nap egy jó ötlettel gyere".

(A film eredeti címe „Finian’s Rainbow” volt.) Amikor megjelent „A keresztapa”, függetlenné vált. Hozzá hasonlóan én is szeretem a függetlenséget, így hát mindketten San Francisco-ba költöztünk. Nem akartunk egyetlen rendszernek sem a részesei lenni, ezért van az, hogy ma is azt csinálhat, amit akar és ugyanez a helyzet velem is. Végül is így készítette el a „Megalopolis”-t, még ha be kell vallanom, hogy egy kicsit értetlenül állok a film előtt.