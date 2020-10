Az országban lévő erőszakos cselekmények trendje egyre veszélyesebb – ezt a felhívást tette közzé a svéd rendőrség még augusztus 29-én. A rendőrség megállapította, hogy korábban nem látott szintre nőtt a bűnbandák tevékenysége, és ezek révén több embert meggyilkoltak és megsebesítettek. Az elmúlt hetekben Stockholmban két embert meggyilkoltak. Göteborgban bűnbandák blokád alá vonták egy negyed forgalmát. Szintén Göteborgban történt, hogy a bandák közötti leszámolásnak egy 12 éves kislány esett áldozatául.

Rendkívül túlterhelt a rendőrség

Andres Thornberg, az országos rendőrség vezetője szerint a rendőrség nagyon nehéz helyzetben van, mivel sok esetben a bűnözők már előttük járnak. Kijelentette, hogy a rendelkezésre álló eszközökkel ők továbbra is küzdeni fognak a szervezett bűnözéssel szemben, de a sikeres fellépéshez szükség lenne a helyi önkormányzatok segítségére is, mivel ha ők többet tennének a helyi társadalom problémáinak a megoldására, akkor a bűnözés is csökkenne. Thornberg szerint a rendőrség rendkívül túlterhelt, és ennek a munka hatékonysága látja a kárát.

A svédországi bűncselekmények az elmúlt hónapokban egyre kegyetlenebbek lettek. Sok esetben nem az áll egy-egy bűneset mögött, hogy valamilyen értéket elraboljanak valakitől, hanem hogy minél jobban megalázzák az áldozatokat, és minél szörnyűbb kínok között végezzenek velük. Stockholmban két fiatalt megerőszakoltak, megkínoztak, majd pedig élve eltemették őket. Göteborgban pedig arra kényszerítettek embereket, hogy az egyik bandavezér lábát csókolgassák, miközben az egészet filmre vették, ezt követően pedig addig taposták az áldozatok arcát, míg elvesztették az eszméletüket.

Lassan elveszítik a teljes országot

Svédország folyamatosan veszti el az irányítását a saját területe fölött - erről már Ivar Arpi egy svéd publicista beszélt a Berlingske Tidende dán újságnak. Ezek a borzalmas bűncselekmények egy úgynevezett ghetto kultúrához kapcsolódnak. Az újságírók nem akarnak írni erről, a politikusok nem akarnak erről beszélni, míg a kutatók nem akarnak ezzel kapcsolatban semmilyen tanulmányt folytatni. Szisztematikus elhallgatás érvényesül – tette hozzá.

Augusztus 28-án Malmőben több százan autógumikat égettek és összecsaptak a rendőrökkel. Az eset Rosengard közelében történt. Malmö ezen városnegyedében szinte teljesen csak bevándorlók élnek. A demonstrálók Allah Akbar-felkiáltásokkal támadtak a hatóságokra, valamint antiszemita szlogeneket is kiabáltak. Malmőben egyébként nem ez volt az első eset, hogy ilyen incidensek történtek, a zsidóellenes támadások is egyre gyakoribbak. A malmői összecsapásokat egyébként egy Korán elégetése váltotta ki, ezt Rasmus Paludan, egy iszlámellenes dán párt vezetője hajtotta végre.

Elrabolták és megverték a tanárt

Nagy megdöbbenést okozott Svédországban az is, hogy Göteborg Angered negyedében egy helyi bűnszervezet gyakorlatilag blokád alá vonta a körzetet. Csak azokat engedték be, akiket a bűnözők ellenőriztek a belépési pontokon. A blokádot egy olyan „család" állította fel, akinek eddig már 200 alkalommal volt dolga a rendőrséggel, azonban egyszer sem ítélték el őket, mivel a tanúk fenyegetések hatására visszavonták a korábbi vallomásaikat. Angered Rosengardhoz hasonlóan szintén egy bevándorlónegyed. Szintén Göteborgban történt, hogy az egyik iskola körül fegyveresek cirkáltak a tanítási idő alatt. Az egyik tanár értesítette a rendőrséget, majd a fegyveresek eltűntek. Később az illető tanárt elrabolták és megverték.

Az egyre borzalmasabb közállapotok értelemszerűen már az országos politika szintjére is eljutottak. Ulf Kristersson, a legnagyobb ellenzéki párt, a Mérsékelt Párt vezetője azt javasolta, hogy a bűnszervezetben való tagságot is büntetnie kellene a hatóságoknak. Az ellenzéki pártvezető szerint a rendőrségnek sokkal szélesebb jogosítványokat kell kapnia, hogy hatékonyan fellépjen a mindennapokat fenyegető egyre nagyobb bűnözéssel szemben.

Élesedő keresztényellenesség

Az egyre szélsőségesebb bűnözők mindezek mellett már a keresztény épületeket is célba vették. A malmői Västra Skrävlinge templomot nemrég többször is megrongálták. Ablakokat és szobrokat törtek össze, köztük Jézus szobrát is. Az elkövetők ismeretlenek, de a malmői Svéd Demokraták Párt felkérte a Svéd Egyházat, hogy vizsgálja meg részletesebben az ügyet, és nyilatkozatában hozzátette: Figyelembe véve a Västra Skrävlinge templom rongálását, amelyet láttunk, és a szisztematikus rongálást, amelyet temetőinkben tapasztalhatunk, ez egy olyan terület, amellyel szemben a Svéd Egyháznak fel kell lépnie. Svédország nem lehet passzív, amíg a keresztény kulturális örökséget ilyen támadások érik - zárult a nyilatkozat.

Az egyre szélsőségesebb bűnözés a pártok támogatottságát is átrendezte Svédországban. Ha ma lennének a választások, akkor a jelenleg kormányzó baloldali pártok a mandátumok 43,2 százalékát szereznék meg, míg a jobboldali ellenzéki pártok 47,9 százalékát. A mostani baloldali kormánykoalíciót alkotó liberálisok és zöldek jelenleg a 4 százalékos bejutási küszöb alatt állnak, és ez jelentősen rontja a szocdemek újrázási esélyeit.

Svédországban várhatóan két év múlva rendeznek parlamenti választást.