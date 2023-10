A feltételezett támadó neve Abdessalem L. A támadás napján több üzenetet is közzétett a közösségi oldalakon Slayem Slouma álnéven, ahogy az Origo is megírta, ezzel a fiókkal jelentette be a terrortámadást.

Friss hír, hogy az elkövetőt kedd reggel elfogta a belga rendőrség!, aki azóta a kórházban meghalt.

Sajtóinformációk szerint a férfi állítólag hazájában már bíróság elé állt terrorcselekmények miatt, és

illegálisan tartózkodott Belgiumban.

A két ember életét követelő hétfő esti brüsszeli merénylet elkövetője robogón érkezett a támadás helyszínére, két embert lelőtt, és azt kiabálta: Allahu Akbar!

Már ismerték a hatóságok

A körözött muszlim férfi Schaerbeekben lakott, amely a török és észak-afrikai közösségek által legsűrűbben lakott városrészek közé tartozik.

2016-ban egy külföldi titkosszolgálat jelezte, hogy radikalizálódott, de mivel nem volt konkrét bizonyíték radikalizálódására, ezért nem került fel az OCAM terroristákat és szélsőséges személyeket nyilvántartó listájára.

Állítólag 2019-ben érkezett Belgiumba menedékkérőként, és illegálisan élt ott.

A Sudinfo.be című belga lap honlapja szerint a feltételezett brüsszeli merénylő a szövetségi hírszerző szolgálatok előtt iszlám radikalizálódása miatt ismert volt.

Abdessalem L. menedékkérelmét 2020-ban elutasították, de ezután eltűnt a belga hatóságok látóköréből. 2019 novemberében nyújtott be menedékjog iránti kérelmet, amelyre 2020 októberében elutasító választ kapott, és 2021. február 12-én hivatalosan törölték a nemzeti nyilvántartásból.

Emiatt nem lehetett felkutatni, hogy megszervezzék a hazaszállítását - magyarázták a belga hatóságok.

Soha nem tartózkodott befogadóközpontban, ezért a 2021 márciusában kiadott, az ország elhagyására vonatkozó végzés nem lépett hatályba - írta a Europa Today.

2023 elején a Campine befogadóközpont egyik lakója a közösségi médiában azt állította, hogy Abdeslam L. el volt ítélve terrorizmusért Tunéziában, de a rendőrség megállapította, hogy nem terrorizmus miatt, hanem köztörvényes bűncselekményekért. Abdeslam L.-t 2022 júniusában látták az egyik brüsszeli mecsetben.