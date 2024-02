Különleges helyen ünnepelt Harry herceg és Meghan Markle

A Harry herceg által alapított Invictus Games egy soha nem látott sporttal jelentkezik jövőre, amit most a herceg is kipróbált. A résztvevők kanadai edzőtáborába felesége, Meghan Markle kísérte el, aki ezúttal is örömmel mutatta meg magát a lesifotósoknak.

Vágólapra másolva!

Sussex hercege és felesége a 2025-ös Invictus Games edzőtáborába, Vancouverbe látogattak Valentin-napon. Az Invictus Games egy 2014-ben, Harry által alapított sportverseny, amelyen a részt vevő sportolók sérült katonák és veteránok. Többféle sportágban szerveznek mérkőzéseket az esemény során, mint például a kerekesszékes kosárlabda, ülőröplabda, beltéri evezés vagy egy korábban soha nem látott télisport, a sit-ski.

Utóbbit, az ülve síelést a herceg is most kipróbálta, a BBC felvétele arról tanúskodik, hogy nagyon tetszett neki. Eközben Meghan Markle minden megmozdulását paparazzik figyelték, amivel ő tisztában volt, nem bízta a véletlenre a róla készült fotókat. Az X-en elterjedt egy videó, amin jól látszik, hogy egy férfi megkérte a színésznőt, készítsen Harryről néhány képet az ő telefonjával. Egy testbeszéd-szakértő szerint a hercegné meg akarta mutatni, hogy ez egy jó sport, de arra is ügyelt, hogy róla mi kerül ki. Testbeszéde aranyossá teszi, látszik, ahogy előveszi a fényképezőgépet, és megfordul, hogy fényképezze férjét – nyilatkozta Judi James. A mosolya inkább kuncogásnak tűnik…

Úgy néz ki, mintha most fogott volna először kamerát a kezében. Nem nézte meg a képet, és készített még egyet, a testbeszéde azt sugallja, hogy csak lefotózott egy szemlélődőt. Megérintette az illető karját, miután visszaadta a telefont, ez azt jelentette, szívesen – tette hozzá a szakértő a The Mirrornak. Harry herceg és Meghan Markle

Fotó: Getty Images via AFP / Getty Images via AFP/2024 Getty Images