Ez történt a héten a világban

Egyre nő az Oroszországból távozó nyugati cégek vesztesége

Van az orosz-ukrán háborúnak egy másik gazdasági hozománya is. A nyugati cégek több mint 107 milliárd dollárt veszítettek a kivonulással Oroszországból az ukrajnai invázió kezdete óta. A veszteség ráadásul folyamatosan nő, egyharmadával magasabb most, mint tavaly augusztusban volt. Vlagyimir Putyin elnök ráadásul a friss választási győzelme után várhatóan megpróbál még jobban elzárkózni a Nyugattól, további külföldi cégek oroszországi vagyonát kobozza majd el. Moszkva jelenleg nem hagyja kivinni a profitot az országból, legalább 50 százalékos árengedményt követel a külföldi eszközök eladásakor, folyamatosan szigorítja a piaca elhagyásához előírt követelményeket, gyakran már egyrubeles névleges eladási árat is elfogad.

Háború készül a Balkánon?

Lassan fény derül arra, miért írta a szerb elnök azt, hogy veszélyben vannak Szerbia alapvető nemzeti érdekei – írta a Világgazdaság. Hosszú és nyílt megbeszélést folytatott a NATO Kvinta-országainak nagyköveteivel és az Európai Unió képviselőivel Aleksandar Vucic. A szerb elnök erről a közösségi oldalán számolt be. Mint írta, a találkozón találkozott a Kvinta-országok, az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Franciaország, Olaszország és Németország nagyköveteivel, valamint az Európai Unió küldöttségének vezetőjével. A találkozóról szóló közlésből egyértelműen kiderült, a megbeszélés lényegét a koszovói kérdés rendezésének esetleges lépései jelenthették. Nemrég Vucic arról is beszélt, hogy Szerbia kiléphet az Európa Tanácsból, mert szerinte amennyiben Koszovó tagfelvételi kérelmét jóváhagyják, az lényegében Szerbia kiutasítását jelenti.