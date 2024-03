Gengsztereknek fizetett egy nő, hogy meghiúsítsa fia esküvőjét

A fiatal pár folyamatos zaklatásának részleteit a @fulanodeobregón nevű felhasználó osztotta meg az X-en egy február 20-i posztsorozatban. Ebben elárulta azt is, hogy a vőlegény családja egy jövedelmező temetkezési vállalkozást vezet, és kezdettől fogva ellenezték a férfi és az általuk alsóbbrendűnek tartott nő egybekelését. A vőlegény testvérei a közösségi médián keresztül kezdték fenyegetni leendő sógornőjüket, Alexandrát. Amikor a vőlegény szembesítette őket, mindent tagadtak.

Mivel Alexandra családja nem gazdag, a vőlegény rokonai úgy gondolták, hogy csupán az anyagi felemelkedés miatt szeretne beházasodni hozzájuk. Miután a fenyegetések kudarcot vallottak, állítólag felajánlottak neki egy biankó csekket is, ha szakít a párjával. De mivel ez sem vált be, folytatták a lány zaklatását, és kegyetlen pletykákat is terjesztettek róla az interneten. Látván, hogy a vőlegény is kitart választottja mellett, kirúgták őt a családi vállalkozásból. Egy alkalommal a vőlegény édesanyja állítólag szívrohamot színlelt, és kórházba szállíttatta magát, a fiát hibáztatva, amiért oda került.