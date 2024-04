Hatalmas öröm érte a súlyos beteg Katalin hercegnét

A királyi család rengeteg nehézséggel küzd manapság, az összes közül a legfontosabb, hogy mind az uralkodó, mind angol menye rákkal küzd. Mindig jó kapcsolatot ápoltak egymással ketten, de most a hírek szerint különösen közel kerültek egymáshoz.

Azt nem tudni, hogy milyen daganatot diagnosztizáltak náluk, de az biztos, hogy kezelésekre járnak.

III. Károly a minap meglepő dolgot tett, istentiszteletre vitte feleségét egy közeli templomba, a képeken úgy tűnt, jól van. Katalin hercegné pedig a kisebbik fia születésnapjára készült, Lajos herceg kedden lett hatéves. A walesi hercegi pár megosztott egy fotót, amin a fiú boldog, és fülig ér a szája. A súlyos beteg III. Károly februárban tért vissza a hivatalába.

Az édesanya, amikor bejelentette, hogy beteg, azt is elmondta, hogy férjével minden erejükkel azon vannak, hogy gyerekeik normális életet tudjanak élni, és minél kevesebbet kelljen aggódniuk érte. Ehhez arra volt szüksége, hogy elvonuljon a nyilvánosság elől, és ezt egy-két kivételtől eltekintve be is tartja, nem tesz közzé bejegyzéseket, és nem megy rendezvényekre.