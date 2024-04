Oroszország kemény megtorlásra készül az amerikai döntés után

Dmitrij Peszkov, Vlagyimir Putyin orosz elnök sajtószóvivője úgy fogalmazott: számítottak a döntésre, amely „még gazdagabbá teszi az USA-t és még inkább csődbe viszi Ukrajnát”.

Jekatyerina Altabajeva, Szevasztopol szenátora, az orosz törvényhozás felsőháza, a Föderációs Tanács tagja elmondta:

Van az Orosz Föderációban amerikai vagyon is, amelyekkel kapcsolatban viszonossági alapon fognak eljárni.

Ez nem fog használni az orosz-amerikai kapcsolatoknak, bár azok már amúgy is igen alacsony ponton állnak.”

Vologyin kilátásba helyezte azt is, hogy az amerikai döntéssel egyre inkább megvan Oroszország számára annak morális és jogi alapja is, hogy a G7-ek oroszországi vagyonával is hasnlóképpen járjon el. Ennek értéke szerint nagyobb, mint a Nyugaton befagyasztott orosz vagyoné - írja a Mandiner.