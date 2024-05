Ez történt a héten a világban

Szokásosan kritikus véleményt fogalmazott meg az Európai Számvevőszék. Nemcsak hogy vannak, akik nem szabályszerűen használják fel az EU-s pénzeket, de utána késve vagy egyáltalán nem is adják vissza, miután a jogtalan költést rájuk bizonyítják – erről szól az Európai Számvevőszék legfrissebb jelentése. A számvevők előrebocsátották, hogy az EU-s költségvetést az Európai Bizottság nem minden esetben közvetlenül folyósítja:

mintegy 70 százalékát a tagállamokkal közösen, 20-at közvetlen irányítással, 10-et pedig közvetve, más nemzetközi szervezeteken vagy harmadik országokon keresztül irányítja.

A 2014 és 2022 közötti időszakot illetően összesen 14 milliárd euró összegű szabálytalan EU-s kiadásról, másképpen helytelenül felhasznált forrásokról számoltak be. E pénzek visszafizettetése az Európai Unió pénzügyi integritásának és belső kontrollrendszerének megkerülhetetlen eleme – lenne, ha nem az lett volna a másik megállapítás, hogy miután ezeket a pénzeket kifizették, visszaszerezni csak hosszadalmas folyamat révén sikerül. A fő bűnös terület a közösen kezelt mezőgazdasági alapoké, amelyekért elsősorban a tagállamok a felelősek: itt a legkisebb a visszafizetési arány.

Európa két évtized alatt megduplázta Kína-függését

A Nézőpont Intézet gazdaságkutatói megvizsgálták, hogy gazdasági szempontból mit is jelent Kína az európai gazdaságnak. Egyértelmű, hogy a magyar kormány által gyakran hangoztatott konnektivitás, azaz összekapcsolhatóság fenntartása nemcsak Magyarország, hanem más uniós országok érdeke is. A Magyar Nemzet cikke pár tényadatot is kiemel. Az első ilyen, hogy húsz év alatt az Európai Unió és Kína között a kereskedelmi forgalom a hatszorosára növekedett, a külkereskedelem belső arányait tekintve pedig Kína súlya megduplázódott.

A második gazdasági tény: Kínából a hollandok, a németek és az olaszok importálnak legtöbbet az Európai Unió országai közül.

A harmadik gazdasági tény: az Európai Unióban a német, a francia és a holland gazdaság a legnagyobb haszonélvezője Kína piacának.