Eldőlt: ezért nem lehet legyőzni Oroszországot

Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő az Origónak adott interjúban kommentálta azt a hírt, miszerint Kim Dzsongun fogadta Vlagyimir Putyin orosz elnököt Phenjanban. A szakértő elmondta, hogy

Oroszország számára stratégiai kérdés, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű utánpótláshoz jusson, és ezáltal megőrizze fölényét a fronton.

Szerinte jelenleg korlátlan utánpótlást tud kapni Észak-Koreából, Kínából, és rendkívül érdekes módon Iránból, illetve néhány egyéb országból. Nógrádi emlékeztetett, hogy Putyin orosz elnök ellen nemzetközi elfogatóparancs van érvényben, aminek nincs túl sok jelentősége, de bizonyos országokba nem utazhat. Jelenleg három országgal ápol kiváló kapcsolatokat a Távol-Keleten: Kínával, Vietnámmal és Észak-Koreával.

Vlagyimir Putyin orosz elnököt fogadja Kim Dzsongun, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (KNDK) államügyekért felelős elnöke a kétoldalú találkozót megelőző üdvözlő ünnepségen az észak-koreai Phenjanban 2024. június 19-én

Fotó: Anadolu via AFP

Mi az oroszok célja?

Az oroszok célja a szakértő szerint az, hogy megkapják azt az elképesztő mennyiségű hadianyagot, ami Észak-Koreában megvan, hiába nem a legmodernebb.

Oroszország az orosz-ukrán fronton nem a legmodernebb technikát vetette be eddig, azt pedig, hogy a jövőben mi lesz, meglátjuk.

Nógrádi szerint a támogatás, amit Oroszország kap Észak-Koreától elsősorban lőszer tekintetében, számára tökéletes, mert biztosítja fölényét a fronton. Ezért ment el tehát Putyin Észak-Koreába, és az országnak egy óriási dicsőség volt, hogy az orosz elnök odalátogatott.

A koreai diktátor azt érezhette, hogy egyenrangú partnerként tárgyalt vele Putyin.

Fotó: Gavriil GRIGOROV / POOL / AFP

Mit ad Putyin Észak-Koreának?

Nógrádi György elmondta, hogy

a legmodernebb technikát, amelyre Észak-Korea vágyik, és amit amúgy soha nem tudna megszerezni, azt biztosítja Putyin.

Észak-Korea stratégiai célja az atommal való rendelkezés. Nógrádi György szerint az ország azt az álláspontot képviseli, hogy ha annak idején lett volna atomfegyvere Líbiának, Kadhafi még most is élne; ha lett volna atomfegyvere Szaddám Huszeinnek, ma is ő lenne Irak diktátora. Tehát:

Észak-Korea úgy tartja, hogy az atompotenciál a túlélés biztosítéka.

Tény, hogy Japán nehéz helyzetben van, mert bejelentette évekkel ezelőtt, hogy ha Észak-Koreának lesz atomfegyvere, akkor 24 órán belül lesz japán atomfegyver is. Rendkívül feszült a két Korea kapcsolata. Dél-Koreában korábban 42 000, most 28 000 amerikai katona állomásozik, tehát