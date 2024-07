Brit válság: soha ilyen kevés szavazattal nem nyertek még választást

A Munkáspárt az elmúlt másfél évben stabil többséget tudott szerezni magának a választópolgárok körében, több közvélemény-kutatáson is 20 százalékpontos előnyt mértek nekik a Konzervatív Párttal szemben. A csütörtöki választásokat megelőzően egyes felmérések azt mutatták, hogy akár 480 helyet is szerezhet a Munkáspárt a 650 fős londoni alsóházban. Ettől a számtól végül elmaradtak, de úgy látszik, hogy 412 képviselővel lesznek jelen a törvényhozásban. A Labour csak 1,6 százalékkal szerzett több szavazót az előző, 2019-ben tartott választásokhoz képest, amely viszont egy történelmi vereség volt a Munkáspárt számára.

A torz brit választási rendszerben a Munkáspárt a szavazatok alig egyharmadával a mandátumok majdnem kétharmadát kapta. A közvéleménykutatók persze megint durván felülmérték a baloldalt, ezzel befolyásolva a választást, 42-19 helyett 33,7-23,7 lett az eredmény. Hiába a nagy mandátumfölény, a Munkáspárt előnye hamar elolvadhat.

Baloldalt a pártokra adott szavazatok, míg jobboldalt a mandátumarány látható

A Munkáspárt mostani sikeréhez nagymértékben hozzájárult, hogy a Konzervatív Párt rengeteg szavazót veszített, valamint az is sokat számított, hogy Nigel Farage Reformáljuk Meg az Egyesült Királyságot! nevű pártja „ráindította” a képviselőit a Konzervatív Pártra, ezzel jelentősen megosztva a jobboldali szavazóbázist.

Érdekesség, hogy 2019-ben a Munkáspárt 10.269.051 szavazatot kapott, addig most a közel kétharmados győzelmekor 9.698.409 szavazatot.



A korábbi kormányfő is kibukott

Péntek hajnalban a jelenlegi kormányfő, Rishi Sunak is elismerte, hogy pártja vereséget szenvedett. A Munkáspárt megnyerte az általános választásokat. Felhívtam Sir Keir Starmert, hogy gratuláljak neki a győzelméhez. A mai napon a vezetésünk békés és rendezett módon átadja a hatalmat. Van mit tanulni , és vállalom a felelősséget a sok jó és keményen dolgozó, konzervatív jelöltért, akik veszítettek” – mondta a leköszönő miniszterelnök, aki a Konzervatív Párt vezetői tisztségéről is lemondott.

Rishi Sunak már ki is költözött a miniszterelnöki rezidenciából. III. Károly király a tervek szerint július közepén nyitja meg az új parlamenti ülésszakot. A választásokon meglepő eredmények is születettek, például hogy Liz Truss korábbi miniszterelnök elvesztette helyét az alsóházban. A parlament harmadik legnagyobb pártja, a Liberális Demokraták megtöbbszörözte a képviselőhelyei számát, azonban a negyedik helyen álló Skót Nemzeti Párt jelentősen vesztett a támogatottságából.