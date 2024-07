Már a demokraták is elismerik, hogy Biden elmeállapota akadályozza az elnöki teendői ellátásában

A lap emlékeztet, hogy miután az előzetes elnökjelölti vitában Joe Biden finoman fogalmazva is alulteljesített, már nemcsak politikai ellenfelei támadják, hanem „sajátjai” közül is sokaknak keze ügyébe került valahogy az a bizonyos tomahawk, amivel akár neki is rohannának – persze csak képletesen. Ennek több üzenete is van, a demokraták fellépése azonban több egy beismerésnél:

egyértelművé vált, hogy Bident egészségügyi, illetve elmeállapota valójában akadályozza az elnöki teendők ellátásában, és már a demokraták is elismerik, egy alkalmatlan elnök vezeti Amerikát.

A Magyar Nemzet több szakértőt is megkérdezett arról, hogy mindez milyen biztonságpolitikai, gazdasági és politikai veszélyei vannak.



Támogatói szerint sem kellene Bidennek indulnia az elnökválasztáson

Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő úgy fogalmazott:

A biztonságpolitikai kockázattal kapcsolatos helyzetet akkor lehet megbeszélni, ha már pontosan tudjuk, hogy ki lesz a jelölt, leginkább pedig a választások után, amikor már tudjuk, hogy ki az új elnök."

Hozzátette, jelenleg nem lát ilyen kockázatot, mivel az elnöki adminisztráció is teszi a dolgát 2025. január 20-ig, ameddig Joe Biden az elnök. Felhívta a figyelmet: az sem biztos, hogy kit fognak jelölni, ez augusztus végén derül majd ki, amikor megkérdezik majd Trumptól és Bidentől, hogy vállalják-e az elnökjelölti megméretést. Trumpnál egyértelmű, hogy vállalja ezt, Biden részéről azonban ez még nem teljesen világos – saját véleménye és családjának nyilatkozatai ellenére. A Demokrata Párton belül ugyanis jó páran vannak, akik fenntartásokkal élnek a Trump–Biden szópárbajt követően. Akár fel is szólíthatják arra Joe Bident, hogy ne jelöltesse magát, és előkészítenek egy másik jelöltet.

Ez azonban már komoly, nemcsak biztonságpolitikai, hanem választási kockázattal is jár, hiszen felépíteni egy elnökjelöltet két perc alatt nem lehet. Augusztus végétől a november ötödikei választásig már nagyon kevés az az idő, ami erre rendelkezésre áll"

– hangsúlyozta Kis-Benedek József.