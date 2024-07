Joe Biden: Az egészségem rendben van, csak az agyammal van baj

Joe Biden a demokrata kormányzók csoportjával találkozott a Fehér Házban, ahol – mindenkit meglepve – elmondta, hogy kevesebb órát kell dolgoznia és többet kell aludnia, ami magában foglalja az este nyolc utáni események korlátozását – írta a Mandier, a The New York Times cikkére hivatkozva, amely két, a találkozón részt vevő, névtelenséget kérő forrástól kapott információk alapján azt írta, hogy Biden azt is közölte, hogy nem száll ki, továbbra is versenyben marad.

A források szerint Josh Green hawaii kormányzó megkérdezte Bident az egészségi állapotáról, mire Biden azt mondta, hogy

Az egészségem rendben van, csak az agyammal van baj

Biden kampányfőnöke, Jen O'Malley Dillon a New York Timesnak azt mondta, hogy az elnök csupán viccelt.



Nemrégiben Joe Biden is beismerte, hogy majdnem elaludt az elnökjelölti vitán. Az elmúlt időszakban többen biztatták Bident a jelöltségtől való visszalépésre, és már a demokraták is elismerték, hogy állapota akadályozza feladatainak ellátásában.